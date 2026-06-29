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Strömung reisst drei Menschen in Bludenz mit sich – Zwei Tote

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Die österreichische Stadt Bludenz. Bild: www.imago-images.de

Strömung reisst drei Menschen in Bludenz mit sich – zwei Tote

29.06.2026, 04:3829.06.2026, 04:38

Bei einem Badeunfall im Fluss Ill in der österreichischen Stadt Bludenz sind ein zehn Jahre alter Junge und ein 22-jähriger Mann ums Leben gekommen. Der 40 Jahre alte Vater des Jungen wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Polizei waren die drei gemeinsam mit dem Grossvater des Kindes am Fluss unterhalb eines Wasserfalls. Der Vater befand sich bereits im Wasser, als der Zehnjährige und der 22-Jährige von dem Wasserfall in den Fluss sprangen. Alle drei gerieten in die starke Strömung einer Wasserwalze und wurden unter Wasser gezogen und tauchten nicht mehr auf, wie es weiter hiess.

Der Grossvater konnte den 40-Jährigen aus dem Wasser ziehen, während der 22-Jährige noch an der Unglücksstelle starb. Das Kind wurde zunächst wiederbelebt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo er später seinen Verletzungen erlag. (sda/dpa)

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