Zug in Frankreich entgleist – über 40 Verletzte

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Dieses Bild zeigt die entgleisten Wagen. Bild: x.com

Ein Teil eines Regionalzugs mit rund 180 Passagieren an Bord ist am Abend auf der Strecke zwischen Rouen und Caen im Nordwesten Frankreichs entgleist. Dabei wurden mindestens 44 Menschen verletzt, darunter eine Frau schwer, wie der Fernsehsender BFMTV unter Berufung auf den Präfekten berichtete.

Wie der Sender weiter berichtete, kollidierte der Regionalzug mit einem bislang unbekannten Gegenstand. Ein Waggon kippte demnach um, vier weitere Wagen sprangen aus den Schienen. Frankreichs Verkehrsminister Philippe Tabarot hatte zunächst von etwa 20 Verletzten gesprochen.

Der Unfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr. Zahlreiche Rettungskräfte waren am Unfallort im Einsatz. (sda/dpa)