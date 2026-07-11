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Murat Yakin reagiert auf Kommenar über sein Aussehen von James Corden

Video: instagram/foxsport

James Corden vergleicht Murat Yakin mit Bond-Bösewicht – der Nati-Trainer kontert

11.07.2026, 12:4711.07.2026, 12:50

Obwohl er selbst neben statt auf dem Platz steht, ist der Schweizer Nati-Coach Murat Yakin eine der aufsehenerregendsten Persönlichkeiten an dieser Fussball-Weltmeisterschaft. Weltweit sorgt er mit seinem Look für Begeisterung. (Ja, auch bei uns, drum haben wir sogar versucht, uns eigene Muris zu basteln – mit unterschiedlichem Erfolg, aber sieh selbst:)

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Auch der Entertainer James Corden ist auf den Schweizer aufmerksam geworden. In einer vergangenen Sendung – Corden bespricht in der Sendung «After Hours with James Corden» mit seinen Gästen wichtige Momente dieser WM – kommentierte er Yakins Aussehen. Corden verglich ihn dabei liebevoll mit drogendealenden Bösewichten aus der Serie «Breaking Bad».

Der Nati-Coach und der Schweizerische Fussballverband reagierten nun mit einem selbst produzierten Video auf diesen Vergleich. Wie der Entertainer Corden erzählt, sei eine freundliche E-Mail des Verbandes unaufgefordert in der Inbox der Redaktion der Sportsendung eingetrudelt. Im hochwertig produzierten Video nimmt Yakin humorvoll Stellung zu den Bond-Bösewicht-Sprüchen und erklärt, dass es nur einen Ort gibt, an dem er sich als Bösewicht bezeichnen würde. Mit welchen schweizerischen Qualitäten die Mannschaft weiter im Turnier bleiben soll, erläutert er im Video.

Video: instagram/foxsport

(hde)

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