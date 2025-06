Morten Harket, Frontsänger von a-ha bei einem Auftritt im Jahr 2018. Bild: AP/dpa

People-News

a-ha-Sänger Morten Harket an Parkinson erkrankt

Sie verkauften mehr als 100 Millionen Tonträger. Doch jetzt rückt die Musik für die Band a-ha in den Hintergrund. Ihr Frontsänger hat eine schwere Krankheit öffentlich gemacht.

William Laing / t-online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Schwerer Schlag für die norwegische Popgruppe a-ha: Wie die Band auf ihrer Internetseite bekanntgab, ist Frontsänger Morten Harket schwer erkrankt. Der 65-Jährige leidet an Parkinson. Dabei handelt es sich um eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen. Sie gilt aktuell als nicht heilbar.

Im Gespräch mit a-ha-Biograf Jan Omdahl äussert sich Harket über sein schweres Schicksal – und zeigt, dass er seinen Lebensmut nicht verloren hat. «Ich habe kein Problem damit, die Diagnose zu akzeptieren», so der Musiker.

«Mit der Zeit habe ich mir die Einstellung meines 94-jährigen Vaters zu der Art und Weise, wie der Organismus allmählich aufgibt, zu Herzen genommen: 'Ich nutze alles, was funktioniert.'»

Nur das engste Umfeld wusste von der Erkrankung

Laut Omdahl habe bisher nur das engste Umfeld von Harkets Erkrankung gewusst. Die unvorhersehbaren Konsequenzen einer öffentlichen Bekanntgabe der Krankheit hätten den Künstler davon abgehalten, diese zu forcieren. Harket wiederum betont, ein Teil von ihm habe zwar alles offenlegen wollen. Dass er es nicht tat, begründet er wiederum mit dem «Bedürfnis nach Ruhe und Frieden zum Arbeiten».

Über seinen Alltag mit der Parkinson-Erkrankung sagt Harket: «Ich versuche mein Bestes, um zu verhindern, dass mein gesamter Organismus zusammenbricht.» Die Einnahme der Medikamente und die Bewältigung ihrer Nebenwirkungen sei dabei «ein schwieriger Balanceakt».

Aus dem Gespräch mit Omdahl geht hervor, dass Harket sich im vergangenen Jahr in den USA einem neurochirurgischen Eingriff am Gehirn unterzogen hat. Dieser habe im Verbund mit den Medikamenten die Auswirkungen seiner Symptome gemildert.

Zukunft von a-ha: Harket hat Probleme mit der Stimme

Dennoch ist unklar, wie es mit a-ha weitergehen wird. Das liegt an Harkets intensiver Gesangstechnik, die Omdahl zufolge «viel Kraft, Nuancen und technische Kontrolle» erfordert.

Auf die Frage des Biografen, ob er noch singen könne, antwortet Harket:

«Ich weiss es nicht wirklich. Ich habe keine Lust zu singen, und das ist für mich ein Zeichen.»

Er erwarte zudem nicht, jemals wieder die volle technische Kontrolle über seine Stimme zu erhalten.

«Die Frage ist, ob ich mich mit meiner Stimme ausdrücken kann. So wie die Dinge derzeit stehen, ist das ausgeschlossen. Aber ich weiss nicht, ob ich das irgendwann in der Zukunft schaffen werde.»

Wirklich aufgeben will Harket seine Künstlerkarriere aber nicht. Er arbeite seit einigen Jahren an Songs, von denen er fest überzeugt sei. Sie würden eine andere Seite von ihm zeigen. «Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie fertigstellen und veröffentlichen kann», sagt Harket. Das werde die Zeit zeigen. «Ich finde die Idee toll, als Parkinson-Patient und Künstler einfach loszulegen und etwas völlig Neues zu wagen. Es liegt ganz bei mir, ich muss das nur erst hinter mich bringen.»

Harket hatte gemeinsam mit Pål Waaktaar-Savoy und Magne Furuholmen 1982 die Band a-ha gegründet. Gemeinsam veröffentlichte die Gruppe bisher elf Studioalben und feierte insbesondere mit Hits wie «Take On Me», «The Living Daylights» und «Foot of the Mountain» grosse Erfolge.

Verwendete Quellen: