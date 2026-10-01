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US-Schauspieler Jim Carrey und Partnerin Min Ah heiraten in Los Angeles

Canadian actor Jim Carrey acknowledges the audience as he receives an Honorary Cesar Award during the 51st Cesar Awards ceremony, in Paris, Thursday, Feb. 26, 2026. (AP Photo/Aurelien Morissard) Jim C ...
Jim Carrey: Im Februar bekam er einen César-Award in Paris.Bild: keystone
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Er nennt sie «wunderbare Gefährtin»: Jim Carrey hat geheiratet

Im Februar dankte Jim Carrey bei einer Rede seiner «wunderbaren Gefährtin»: Min Ah. Jetzt ist sie seine Frau. Das Paar hat geheiratet.
01.10.2026, 13:2501.10.2026, 13:25
Ein Artikel von
t-online

Hollywoodstar Jim Carrey hat wieder Ja gesagt. Wie das US-amerikanische Magazin «People» unter Berufung auf einen Sprecher des 64-Jährigen berichtet, heiratete der Schauspieler seine Partnerin Min Ah. Vor sieben Monaten hatten sich die beiden erstmals öffentlich zusammen gezeigt.

Das Promiportal TMZ schreibt, die Hochzeit habe vor Kurzem im kleinen Kreis in Los Angeles stattgefunden. Weitere Details zu den Feierlichkeiten sind aber nicht bekannt.

Min Ah begleitete Carrey im Februar zum französischen Filmpreis César nach Paris. In seiner Rede, die er auf Französisch hielt, dankte Carrey Min Ah, die er als «wunderbare Gefährtin» und «Engel» bezeichnete. Auch sagte er dort, dass er sie liebe. Carrey nahm bei der Verleihung einen Ehren-César entgegen. Für den Anlass liess er sich von seinen Liebsten begleiten. Ein Paar sind Carrey und Min Ah laut Medienberichten schon seit mindestens 2022.

Jim Carreys Liebesleben

Carreys Liebesleben war zeitweise turbulent. Mit 25 Jahren heiratete der damals noch erfolglose Komiker und wurde 1987 Vater seines einzigen Kindes: Tochter Jane, die mit Sohn Jackson im Teenageralter inzwischen selbst Nachwuchs hat. Carreys 1996 geschlossene Ehe mit der Schauspielerin Lauren Holly endete nach wenigen Monaten. Im Frühjahr 2010 gab er das Ende seiner fünfjährigen Partnerschaft mit Model Jenny McCarthy bekannt. Was sein Privatleben angeht, so hält sich Jim Carrey üblicherweise bedeckt.

Der Comedian erlangte mit seiner extrem körperlichen Komik und seinem grossen schauspielerischen Ausdruck in Filmen wie «Die Truman Show», «Die Maske» und «Vergiss mein nicht» internationalen Ruhm.

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