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Kaulitz-Brüder sagen Halloween ab – wegen Hamburg

Bill Kaulitz und Tom Kaulitz im Finale der 13. Staffel der Castingshow The Voice of Germany 2023 im Studio H Berlin Adlershof. Berlin, 08.12.2023 *** Bill Kaulitz and Tom Kaulitz in the final of the 1 ...
Die Kaulitz-Twins Bill und Tom weisen Gerüchte um einen möglichen Streit mit Heidi Klum zurück.Bild: www.imago-images.de
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Kaulitz-Brüder sagen Halloween ab – wegen Hamburg

Bill und Tom Kaulitz fehlen in diesem Jahr bei Heidi Klums berühmter Halloween-Party. Das Model verrät dafür ein erstes Detail zu ihrem Kostüm.
01.10.2026, 09:5701.10.2026, 09:57
Ein Artikel von
t-online

Für Bill und Tom Kaulitz fällt Heidi Klums berühmte Halloween-Party in diesem Jahr aus. Statt aufwendiger Kostüme in den USA steht für die Tokio-Hotel-Zwillinge kurz darauf eine grosse Show in Hamburg an.

Wie die Brüder in ihrem Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» erklären, spielt Tokio Hotel am 1. November ein ausverkauftes Konzert in der Hansestadt. Auch die Bandmitglieder Georg Listing und Gustav Schäfer verpassen deshalb die Halloween-Party am 31. Oktober.

Tom Kaulitz, der mit Heidi Klum verheiratet ist, will dabei gar nicht erst Raum für Spekulationen lassen. «Wir können zu Halloween dieses Jahr nicht da sein. Das hat nichts mit Ehekrise zu tun. Das hat nichts mit Streit zu tun.»

Klum-Show in den USA: «Sie macht da ihren Job»

Die Zwillinge hätten demnach zunächst überlegt, für Klums Party in die USA zu fliegen und anschliessend direkt nach Hamburg zurückzukehren. Dagegen entschieden sie sich jedoch. Bill Kaulitz betont zudem, dass die Halloween-Party kein rein privater Termin sei. «Heidi hat da ihr Fest, und das ist ja eine TV-Show, und sie macht da ihren Job.»

Tom Kaulitz, left, and Heidi Klum attend Heidi Klum&#039;s 24th annual Halloween party at Hard Rock Hotel New York on Friday, Oct. 31, 2025, in New York. (Photo by CJ Rivera/Invision/AP) Heidi Klum,To ...
Heidi Klum und Tom Kaulitz verkleideten sich vergangenes Jahr als Medusa und versteinerter Krieger.Bild: Keystone

Heidi Klum verrät erstes Detail

Im Interview mit dem US-Magazin «People» hat Klum erste Andeutungen zu ihrem Kostüm gemacht. «Es passt sehr gut zu Rotwein», sagte sie – und kündigte an, es werde «sehr, sehr blutig». Was genau sie tragen wird, bleibt jedoch vorerst ihr Geheimnis. Wie in den vergangenen Jahren dürften Fans die Auflösung wohl erst kurz vor der Party am 31. Oktober erfahren.

Klums Halloween-Party findet seit dem Jahr 2000 statt und ist vor allem für ihre aufwendigen Kostüme bekannt. 2025 trat sie als Medusa auf, Tom Kaulitz erschien als griechischer Soldat. In diesem Jahr geht für die Brüder allerdings Hamburg vor: Einen Tag nach Halloween wartet dort die ausverkaufte Tokio-Hotel-Show.

(kek)

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Heidi Klums legendärste Halloween-Kostüme
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Heidi Klums legendärste Halloween-Kostüme

2024: Heidi Klum und ihr Ehemann Tom Kaulitz sind an Halloween 2024 als der Ausserirdische E.T. und seine Frau auf der Party aufgetaucht.
quelle: keystone / evan agostini
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So hat Heidi Klum für ihr Halloween-Kostüm «trainiert»
Video: watson
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