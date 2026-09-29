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Drittes Kind von Brad Pitt legt Namen des Vaters ab

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Drittes Kind von Brad Pitt legt Namen des Vaters ab

29.09.2026, 09:3829.09.2026, 09:38

Zahara, die älteste Tochter der Hollywood-Stars Angelina Jolie (51) und Brad Pitt (62), hat als drittes Kind des ehemaligen Paars offiziell den Nachnamen «Pitt» aus ihrem Namen streichen lassen. Ein Richter gab am Montag Zaharas Antrag auf Namensänderung statt.

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Zahara Marley Jolie neben ihrer Mutter Angelina Jolie.Bild: www.imago-images.de

Das berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf Gerichtsunterlagen. Die 21-Jährige heisst nun rechtlich Zahara Marley Jolie statt Zahara Marley Jolie-Pitt.

Zahara folgt damit ihren beiden Geschwistern Maddox (25) und Shiloh (20), die sich bereits vor ihr durch eine Namensänderung vom Vater distanzierten. Maddox' entsprechender Antrag wurde zwei Wochen zuvor von einem Richter bewilligt. Shiloh änderte ihren Namen bereits rechtlich im Jahr 2024. Auch ein Antrag der jüngsten Tochter Vivienne (18) läuft Medienberichten zufolge derzeit, ihre Anhörung ist laut «People»-Magazin für Anfang November angesetzt.

Sechs gemeinsame Kinder – Vorwürfe nach Trennung

Angelina Jolie und Brad Pitt haben zusammen drei leibliche Kinder: Shiloh und die Zwillinge Vivienne und Knox. Zudem hat das ehemalige Paar drei gemeinsame Adoptivkinder: Maddox, Pax und Zahara.

Die lange Beziehung der Schauspieler nahm 2016 ein Ende, als Jolie die Scheidung einreichte. Sie warf Pitt Handgreiflichkeiten ihr und den Kindern gegenüber vor. Die Polizei untersuchte den angeblichen Vorfall, letztlich wurden die Ermittlungen gegen Pitt aber eingestellt. Es folgten jahrelange Streitigkeiten über Sorgerecht und Finanzen. (hkl/sda/dpa)

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