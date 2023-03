Ein Prinz auf dem Weg zum Gericht, London, 27. März Bild: keystone

People-News

Prinz Harry taucht überraschend bei Gerichtstermin in London auf

Mehr «International»

Überraschend ist Prinz Harry zu einem Gerichtstermin in London eingetroffen. Der jüngere Sohn von König Charles III. erschien am Montag am High Court zu einer Anhörung wegen seiner Klage gegen den Verlag Associated Newspapers Limited (ANL).

Der 38-Jährige wirft ANL vor, illegal Informationen über ihn erlangt zu haben. So seien Privatermittler angeheuert worden, um Abhörgeräte in Autos und Häusern zu installieren und private Telefonate mitzuhören. Zu ANL gehören unter anderem die Zeitungen «Daily Mail» und «Mail on Sunday».

Ausser Harry haben auch weitere Prominente Klage eingereicht, darunter Popstar Elton John und sein Ehemann David Furnish sowie die Schauspielerinnen Liz Hurley und Sadie Frost. Ihre Anwälte sprechen von «überzeugenden und äusserst bedrückenden Beweisen dafür, dass sie Opfer abscheulicher krimineller Aktivitäten und grober Verletzungen der Privatsphäre geworden sind».

ANL weist die Vorwürfe als «absurde Verleumdungen» zurück. Es handele sich um einen «geplanten und orchestrierten Versuch, die »Mail«-Titel in den Telefon-Abhörskandal zu ziehen».

Bei der Anhörung, die auf vier Tage angesetzt ist, will ANL beantragen, die Klagen zurückzuweisen und einen Prozess zu verhindern.

(sda/dpa)