Diddy bewarf laut Zeugin Ex-Freundin mit Pfanne

James berichtete auch über seine Erfahrung, für Combs zu arbeiten. Bei seinem Vorstellungsgespräch habe ein Manager auf ein Bild des Rappers an der Wand gezeigt und gesagt, dies sei «Mr. Combs' Königreich». Sie seien alle hier, um ihm zu dienen. (sda/dpa)

David James, der von 2007 bis 2009 als Assistent für Combs arbeitete, berichtete über ein Gespräch mit Ventura, in dem sie über den Lebensstil geklagt, aber keine Möglichkeit gesehen habe, Combs zu verlassen. Ventura hatte mit der Firma des Rappers einen Plattenvertrag unterschrieben und hoffte auf eine eigene Musikkarriere.

Morgan beschrieb am Montag auch zwei Vorfälle, bei denen Combs Ventura gewaltsam angegangen haben soll. Auch sie selbst sei von ihm angegriffen worden. Einmal habe Combs sie gewürgt und mit einem Kleiderbügel auf den Kopf geschlagen, schilderte Morgan im Gericht. Daraufhin habe Combs ihr 30'000 Dollar für ihr Schweigen bezahlt.

Auch wenn Körperverletzung nicht explizit auf der Anklageliste steht, will die Staatsanwaltschaft mit den Zeugenaussagen belegen, dass der Rapper ein gewalttätiges Verhalten zeigte, mit dem er die heute 39-jährige Ventura massiv unter Druck setzte und sie damit auch zu sexuellen Handlungen mit fremden Männern nötigte.

Der Star-Rapper und Musik-Produzent sitzt seit Mitte September in Untersuchungshaft und wird des Sexhandels, organisierter Kriminalität und weiterer Straftaten beschuldigt. Er bestreitet sämtliche Anschuldigungen und plädierte auf nicht schuldig. In ihrem Eröffnungsplädoyer räumte die Verteidigung zwar ein, dass Combs Frauen gegenüber gewalttätig gewesen sei – die Vorwürfe des Sexhandels wiesen seine Anwälte jedoch entschieden zurück.

«Es war erniedrigend und ekelhaft»: Der Diddy-Prozess in 5 Punkten

Richard sagte laut CNN, sie habe zu verschiedenen Zeitpunkten Verletzungen an Venturas Armen, Beinen und in ihrem Gesicht gesehen. Ihre Bekannte habe mit entsprechend angepasster Kleidung und Make-up versucht, diese zu verbergen.

«Er schlug sie, würgte sie, zerrte sie und schlug ihr auf den Mund», sagte eine Bekannte des ehemaligen Paares, die Sängerin Dawn Richard, übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge bei ihrer Zeugenaussage vor Gericht in New York. Bei einem Angriff im Jahr 2009 habe der heute 55-Jährige seine damalige Partnerin sogar mit einer Bratpfanne beworfen.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

US-Spitzendiplomatin kündigt und attackiert Trump und Putin aufs Schärfste

Sie war amerikanische Botschafterin in der Ukraine, bevor sie wegen ihrer eigenen Regierung zurücktrat. Nun muss Bridget Brink kein Blatt mehr vor den Mund nehmen und warnt ihre Landsleute eindringlich.

Die frühere US-Botschafterin in der Ukraine, Bridget Brink, liess am vergangenen Freitag eine Bombe platzen. Die erfahrene Spitzendiplomatin veröffentlichte in der amerikanischen Regionalzeitung «Detroit Free Press» einen Meinungsartikel und knöpfte sich darin die fragwürdige Ukraine-Politik von Donald Trump vor.