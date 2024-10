Britney Spears sorgt mal wieder für Aufsehen auf Social Media. Bild: keystone

Ein Jahr nach Scheidung: Britney Spears zeigt sich im Hochzeitskleid

Michelle Nuhn / watson.de

Britney Spears galt lange Zeit als eine der bekanntesten Musikerinnen überhaupt. Nicht ohne Grund bekam sie damals den Namen «Princess of Pop» – in ihrer Karriere konnte sie bereits zahlreiche Erfolge verzeichnen. Anders verhielt es sich da mit ihrem Liebesleben. So datete sie zuletzt den Fitness-Coach Sam Asghari, gab diesem sogar das Jawort. Jedoch sollte ihre Beziehung nicht für die Ewigkeit sein. Im Sommer 2023 gaben die beiden nach 14-monatiger Ehe ihre Scheidung bekannt.

Obwohl sie sich seither wieder mit einem neuen Mann zeigte, hat die US-Amerikanerin nun wohl erstmal genug von der Datingwelt. Das zumindest lässt ein aktueller Post vermuten. Auf Social Media zeigt sich Britney in einem Brautkleid.

Britney Spears gibt auf Social Media Hochzeit bekannt

Die 42-Jährige ist inzwischen schon beinahe berühmt-berüchtigt für ihre Beiträge auf Instagram. So zeigt sie sich regelmässig bei Tanz-Sessions quer durch ihr Haus oder nur leicht bis gar nicht bekleidet. In der Vergangenheit sorgte das etliche Male für Gesprächsstoff bei der Online-Community. Ähnlich verhält es sich mit ihrem jüngsten Beitrag.

In einem Clip zeigt sich Britney freudestrahlend für die Kamera posieren. Die Besonderheit ist dabei das überraschende Outfit der «Toxic»-Interpretin. Denn statt in ihrem üblicherweise locker-lässigen Look präsentiert sie sich in einem Seiden-Hochzeitskleid samt dazu passendem Schleier.

Britney Spears zeigt sich im Hochzeitskleid. Bild: instagram / britneyspears / screenshot

Ein Bild, von dem ihre Fans wohl geglaubt haben, dass sie es so schnell nicht wieder zu Gesicht bekommen werden. Schliesslich liegt die Scheidung von Sam gerade mal ein Jahr zurück. Also was genau ist es, das tatsächlich hinter der Aufnahme steckt? Die Sängerin selbst klärt unter dem Posting auf. So lässt sie wissen:

«Der Tag, an dem ich mich selbst geheiratet habe ... Ich komme darauf zurück, weil es vielleicht peinlich oder dumm erscheint, aber es ist das Genialste, was ich je getan habe!»

Sängerin posiert nicht erstmals in verdächtigem Kleid

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Britney in den vergangenen Wochen in einem Brautkleid zeigt. Erst vor Kurzem postete sie ein Bild des nun geteilten Clips auf ihrem Account. Schon da liess sie verlauten, sich selbst das Jawort gegeben zu haben. Damals erinnerte sie ausserdem an ihre kurze Ehe mit Asghari und schoss dabei indirekt gegen ihren Ex.

Britney und Sam lernten sich im Jahr 2016 am Set zum Musikvideo-Dreh von «Slumber Party» kennen. Von da an nahm ihre Beziehung schnell an Fahrt auf. Im Januar des darauffolgenden Jahres machten sie diese ganz offiziell. 2022 trennten sie sich dann jedoch aufgrund «unüberbrückbarer Differenzen», wie es laut US-Medien in den Scheidungspapieren geheissen haben soll.