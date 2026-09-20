So sieht Lenny Kravitz im echten Leben aus. Und seine Puppen-Version kommt dem Original ziemlich ähnlich. Bild: www.imago-images.de

Lenny Kravitz als Mini-Version: Barbie mit Dreadlocks und Bauchmuskeln

Barbie und Ken beherrschen die Welt der Puppen. Doch nun gibt es Neuzugang: Lenny Kravitz gibt es ab sofort als Mini-Version. Auch der Rockstar findet’s «cool».

Nadja Zeindler Folge mir

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Bye bye, Ken – jetzt mischt Lenny Kravitz Barbies Welt auf! Zum 65. Geburtstag von ihrem Dauerfreund verewigte Mattel den Sänger mit enger Jeans, XL-Sonnenbrille und den obligatorischen Dreadlocks als Puppe. Ach ja, Bauchmuskeln hat er auch. Und den mysteriösen Blick unter der Brille.

Der Rockstar ist nicht der erste Mann, dem diese Ehre zuteilwird. Basketballer LeBron James kam vorher dran. Doch noch nie strahlte eine Puppe so eine Lässigkeit aus.

Auch der 62-Jährige findet seine Mini-Version «so cool». Gegenüber «People» meint er: «Als ich als Kind mit all meinen kleinen Cousins ​​und Cousinen aufwuchs, gab es überall Barbies, G.I. Joes, Kens und das ganze Programm. Hätte ich als Kind jemals gedacht, dass ich meine eigene Spielfigur haben würde? Nein.»

Das Team habe ganze Arbeit geleistet. «Die Kleider sind eine Nachbildung von denen, die ich auf der Tour getragen habe», erzählt er. Selbst die Tätowierungen der Puppe seien beeindruckend: «Bis hin zum Tattoo meiner Mutter auf dem Unterarm».

100 Prozent Lenny Kravitz – nur kleiner. Bild: www.imago-images.de

Seine Tochter Zoë Kravitz habe die Puppe noch nicht gesehen, aber der Sänger will ihr eine schicken. Alle anderen können sie ab sofort für 70 Dollar kaufen. Ob dann wirklich Kinder damit spielen werden – oder vielleicht eher Lennys Fans? (schweizheute.ch)