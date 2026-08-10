Die Whitney-Houston-Barbie kostet 64.90 Franken. Bild: creations.mattel.com

Mattel ehrt Whitney Houston mit einer eigenen Barbie

Am 9. August hätte Whitney Houston ihren 63. Geburtstag gefeiert. Zu Ehren der verstorbenen Sängerin gibt es von Mattel eine neue Barbiepuppe.

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Mattel hat zu Ehren der im Jahr 2012 verstorbenen Sängerin Whitney Houston eine Barbie auf den Markt gebracht. Sie ist eine weitere Sammlerfigur aus der Reihe Barbie Signature und kostet 64.90 Franken.

Der Look der Barbiepuppe ist der gleiche wie im Video zu «I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)»: lilafarbenes Kleid, glänzende High Heels und farbige Perlenohrringe. Dazu passt das lila-goldene Make-up. Ebenfalls wie im Musikvideo ist die Frisur der Barbie voluminös im Stile der 80er gestylt. Zur Puppe gehören ein schwarzes Mikrofon und ein Mikrofonständer.

Familie involviert

Die Veröffentlichung ist offiziell lizenziert. Mattel hat durch den ganzen Prozess eng mit Pat Houston, der Frau von Whitneys Bruder, zusammengearbeitet. Sie verwaltet den Nachlass der Sängerin. Zur Lancierung der Barbie hat sie sich ebenfalls zu Wort gemeldet: Sie danke Mattel dafür, «einen von Whitneys Träumen wahr werden zu lassen», schreibt der Stern. Die neue Barbie ehre eine Frau, deren Stimme und Ausstrahlung Generationen weltweit inspiriert habe, erklärte sie weiter. «Möge diese Puppe jedes Kind und jeden Sammler daran erinnern, dass Träume keine Grenzen kennen.»

Mattel hat schon einige Barbies von berühmten Persönlichkeiten auf den Markt gebracht. Allein in diesem Jahr erschienen Exemplare von Miley Cyrus und Kylie Minogue. (kek)