Todesursache von Schauspieler Tim Curry bekannt

Todesursache von Schauspieler Tim Curry bekanntgegeben

Der britische Schauspieler Tim Curry ist an einer Herzkrankheit gestorben.

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Das berichteten die «BBC» und das «People»-Magazin mit Bezug auf Currys Sprecher und Dokumente des Gesundheitsamtes von Los Angeles County.

Tim Curry wurde 80 Jahre alt. Bild: keystone

Der Star der «Rocky Horror Picture Show» war am 25. August im Alter von 80 Jahren in seinem Haus in Los Angeles gestorben. Zusätzliche vorherige Erkrankungen wie Schlaganfall und Nierenkrebs sollen den Angaben nach zu Currys Tod beigetragen haben.

Der Schauspieler sass seit einem Schlaganfall im Jahr 2012 teilweise gelähmt im Rollstuhl und mied teils die Öffentlichkeit. Er arbeitete jedoch weiter als Sprecher.

Bekannt aus der «Rocky Horror Picture Show»

Weltweit bekannt wurde Curry vor allem durch seine Rolle als bisexueller, ausserirdischer Wissenschaftler in dem Film «Rocky Horror Picture Show». Das Musical «Rocky Horror Show», bei dem Curry die Hauptrolle hatte, sorgte 1973 im konservativen Grossbritannien wegen dessen sexueller Freizügigkeit für Wirbel. Heute gilt vor allem der zwei Jahre nach der Uraufführung entstandene Film als Kult.

Der Brite war in mehr als 30 Filmen zu sehen – meist in der Rolle des Bösewichts: etwa als mörderischer Clown in der Verfilmung von Stephen Kings «Es», als machtversessener Kardinal Richelieu in «Die drei Musketiere» und als hinterlistiger Hotel-Portier in «Kevin – Allein in New York». (sda/dpa)