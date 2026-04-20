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Elektro-Bus kracht in Salzburger Supermarkt: Ein Toter, sieben Verletzte

ABD0100_20260420 - SALZBURG - ÖSTERREICH: ZU APA0192 VOM 20.4.2026 - Im Salzburger Stadtteil Itzling ist Montagmittag, 20. April 2026, ein Obus in eine Filiale der Supermarktkette Billa gefahren. Laut ...
Im Salzburger Stadtteil Itzling ist Montagmittag ein Bus in eine Filiale der Supermarktkette Billa gefahren.Bild: APA/APA
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Bus kracht in Supermarkt in Salzburg: Ein Toter und mehrere Verletzte

Ein Elektro-Bus durchbricht die Fassade eines Geschäfts in der österreichischen Stadt nahe der bayerischen Grenze. Ein Mensch kommt ums Leben, sieben weitere werden teils schwer verletzt.
20.04.2026, 14:2820.04.2026, 14:28

In Salzburg in Österreich hat ein Bus einen Supermarkt gerammt. Eine Person wurde getötet, wie ein Sprecher der Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Sieben weitere Menschen seien teils schwer verletzt worden, berichtete eine Sprecherin des Roten Kreuzes.

Der Unfall ereignete sich an einem Kreisverkehr im Salzburger Stadtteil Itzling. Fotos der Nachrichtenagentur APA zeigen den Bus, der mit der Front die Glasfassade des Supermarktes durchbrochen hat. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen elektrischen Bus, der den Strom aus einer Oberleitung bezieht. Die Ursache des Unfalls war zunächst noch unklar. (dpa) (aargauerzeitung.ch)

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