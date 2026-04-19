Polizeirapport

Mogelsberg SG: 21-Jähriger schläft am Steuer ein und prallt in Traktor

Ein Auto ist am Samstagmorgen in Mogelsberg SG frontal mit einem Traktor kollidiert. Der 21-jährige Autofahrer war am Steuer eingeschlafen und auf die Gegenfahrbahn geraten.

Der junge Mann war kurz vor 7 Uhr von Ganterschwil in Richtung Necker unterwegs, wie die Kantonspolizei St.Gallen am Sonntag mitteilte. Auf der Höhe von Egelten steuerte er seinen Wagen aufgrund von Übermüdung auf die andere Strassenseite. Dort kam ihm ein 57-Jähriger mit seinem Traktor entgegen. Obwohl der Traktorfahrer noch versuchte auszuweichen, konnte er den heftigen Zusammenstoss nicht mehr verhindern.

Beim Unfall wurde der Traktorfahrer unbestimmt verletzt, der Autofahrer wurde leicht verletzt. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Der 57-Jährige zog sich beim Unfall unbestimmte Verletzungen zu. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Der Unfallverursacher kam mit leichten Verletzungen davon.

Die betroffene Hauptstrasse musste für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden. Den Sachschaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 30'000 Franken. (sda)