Polizeirapport

Autofahrer verunfallt in Menzingen ZG mit 2 Promille intus

Ein Autofahrer ist am Samstag in Edlibach bei einem durch ihn selbst verursachten Unfall schwer verletzt worden. Der 51-Jährige lenkte das Auto nicht nur stark alkoholisiert, sondern auch ohne gültigen Führerausweis.

Wie das Zuger Strafverfolgungsbehörden am Montag mitteilten, fuhr der Mann am Samstag kurz nach 21.45 Uhr seinen Wagen von Edlibach Richtung Menzingen. Er kam rechts von der Strasse ab, touchierte vier Steine und fuhr danach in einen Zaun. Das Auto kam schliesslich auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand.

Das Auto wurde stark beschädigt. Bild: Zuger Polizei

Der Lenker zog sich laut Mitteilung beim Unfall erhebliche Verletzungen zu und wurde deswegen von einer Ambulanz ins Spital gebracht. Die Atemalkoholmessung ergab umgerechnet einen Wert von 2,02 Promille. Im Besitz eines gültigen Fahrausweises war der Verunfallte nicht. Er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. (sda)