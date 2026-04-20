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Fünf Autoposer in St. Gallen angezeigt

03.04.2026, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Ein Polizist kontrolliert auf der Königsallee getunte Fahrzeuge. Am sogenannten Car-Freitag am Karfreitag geht die Polizei verstärkt gegen die Autotuning-S ...
Ein deutscher Polizist kontrolliert ein getuntes Auto (Symbolbild).Bild: DPA
Polizeirapport

Fünf Autoposer in St. Gallen angezeigt

20.04.2026, 14:3920.04.2026, 14:39

In der Stadt St. Gallen sind in der Nacht auf Sonntag fünf Autoposer angezeigt worden. Sie wurden von der Polizei angehalten, weil sie «vermeidbaren Lärm» verursacht hatten.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wie auch am Sonntagnachmittag seien verschiedene Verkehrskontrollen durchgeführt worden, teilte die St. Galler Stadtpolizei am Montag mit.

Fünf Autolenker im Alter zwischen 20 und 31 Jahren wurden angezeigt. Sie hatten «vermeidbaren Lärm» verursacht, unter anderem durch unnötiges Hochdrehen des Motors oder durch starkes Abbremsen und anschliessendes Beschleunigen. In einem Fall fuhren zwei Fahrzeuge sehr dicht aufeinander auf. (nil/sda)

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