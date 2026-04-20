Ein deutscher Polizist kontrolliert ein getuntes Auto (Symbolbild). Bild: DPA

Polizeirapport

Fünf Autoposer in St. Gallen angezeigt

In der Stadt St. Gallen sind in der Nacht auf Sonntag fünf Autoposer angezeigt worden. Sie wurden von der Polizei angehalten, weil sie «vermeidbaren Lärm» verursacht hatten.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wie auch am Sonntagnachmittag seien verschiedene Verkehrskontrollen durchgeführt worden, teilte die St. Galler Stadtpolizei am Montag mit.

Fünf Autolenker im Alter zwischen 20 und 31 Jahren wurden angezeigt. Sie hatten «vermeidbaren Lärm» verursacht, unter anderem durch unnötiges Hochdrehen des Motors oder durch starkes Abbremsen und anschliessendes Beschleunigen. In einem Fall fuhren zwei Fahrzeuge sehr dicht aufeinander auf. (nil/sda)