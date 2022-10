Unentdeckte Gasblase angebohrt: Mehrere Häuser in Vorarlberg evakuiert

Beim Ziehen der Bohrrohre sei eine unbestimmte Menge an Gas sowie eine Mischung aus Wasser und Sediment ausgetreten, so die Polizei. Als die Gasmenge zurückging, wurde die Schliessung des Bohrlochs mit Beton beschlossen.

Ein ungeplanter Erdgasfund hat am Montagnachmittag zur Evakuierung von drei Häusern in Lustenau (Bezirk Dornbirn) geführt.

WM in Katar: Heftige Kritik an Einschränkung der Pressefreiheit

EU schickt nach Angriff Aserbaidschans 40 Beobachter nach Armenien

Nach der erneuten militärischen Eskalation des Konflikts zwischen Aserbaidschan und Armenien schickt die Europäische Union 40 Beobachter in das Konfliktgebiet. Der Einsatz sei ein wichtiges Signal, dass die EU bereit sei, die Stabilität im Südkaukasus zu unterstützen, erklärte der Aussenbeauftragte Josep Borrell am Montag nach einem Treffen der Aussenminister der EU-Mitgliedstaaten in Luxemburg. Die Beobachter sollten auf der armenischen Seite der Grenze stationiert werden und dort in den nächsten Wochen eintreffen. Ein erstes Team sei bereits im Land.