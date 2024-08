Polizeirapport

Viele Verletzte bei Massenkarambolage auf Autobahn in Norditalien

Mindestens 26 Personen sind bei einer Massenkarambolage auf der Autobahn A23 in Norditalien am Samstag teils schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich in der Provinz Udine zwischen Gemona und Carnia. Einige Unfallopfer wurden in die Spitäler von Udine und Tolmezzo gebracht, wie der Autobahnbetreiber Autostrade per l'Italia mitteilte.

Ein Teil der Autobahn wurde vorübergehend für den Verkehr gesperrt, was für erhebliche Probleme sorgte. Ein acht Kilometer langer Stau bildete sich nach der Karambolage.

Der Verkehr wurde danach auf eine einzige Autobahnspur gelenkt. Wegen der Rückkehr vieler österreichischer und deutscher Urlauberinnen und Urlauber war der Verkehr auf den italienischen Autobahnen besonders stark. (sda/apa/lyn)