London: Mutter und Koch nach Angriffen bei Karnevalsfest gestorben

Polizeirapport

Mutter und Koch nach Angriffen bei Karnevalsfest gestorben

Der Notting Hill Carnival wurde von Einwanderern aus der Karibik ins Leben gerufen. Bild: keystone

Zwei am Rande eines grossen Karnevalsfestes im Londoner Stadtteil Notting Hill angegriffene Menschen sind ihren Verletzungen erlegen. Es handelt sich nach Angaben der Nachrichtenagentur PA um eine 32 Jahre alte Mutter, die mit ihrer dreijährigen Tochter und anderen Angehörigen beim Karneval gewesen war, sowie einen in Schweden geborenen Koch mit Wohnsitz in Dubai im Alter von 41 Jahren. Sie waren nach Polizeiangaben bei separaten Attacken während des langen Karnevalswochenendes lebensgefährlich verletzt worden.

Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan erklärte auf der Plattform X, dass solche Gewalt «schockierend, komplett inakzeptabel und ein Verrat an den Werten ist, zu deren Feier Karneval ins Leben gerufen worden ist». Auch die Karnevalsveranstalter äusserten sich in einer Erklärung schockiert über die Todesfälle.

Der Notting Hill Carnival wurde von Einwanderern aus der Karibik ins Leben gerufen, wird seit mehr als 50 Jahren gefeiert und gilt als eines der grössten Strassenfeste Europas. Am Rande war es vor einer Woche zu zahlreichen Gewalttaten und Festnahmen gekommen. Nach Polizeiangaben wurden dabei innerhalb von zwei Tagen 35 Beamte verletzt und 230 Menschen wegen verschiedener Vergehen festgenommen. Sowohl im Fall der Mutter als auch im Fall des Kochs wurde jeweils ein Tatverdächtiger festgenommen. (sda/dpa/lyn)