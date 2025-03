Polizeirapport

Reisebus stürzt in Turin in Fluss: Fahrer tot

In der norditalienischen Grossstadt Turin ist ein Reisebus mitten im Zentrum in den Fluss Po gestürzt – glücklicherweise ohne Passagiere. Der 64 Jahre alte Fahrer des Busses konnte nach Angaben der Behörden von Rettungskräften aus dem Wasser gezogen werden, starb aber wenig später. Drei Frauen, die auf der Strasse unterwegs waren, wurden leicht verletzt. Der genaue Hergang war zunächst unklar.

Das Unglück ereignete sich auf einem Parkplatz in der Nähe der Brücke Vittorio Emanuele I., die das Zentrum von Turin mit dem anderen Ufer verbindet. Auf einem Video ist zu sehen, wie der Bus beim Rückwärtsmanöver in den Fluss stürzt. Der Bus versank dann teilweise im Wasser. Spekuliert wurde über ein verunglücktes Wendemanöver – oder dass der Fahrer am Steuer einen Schwächeanfall erlitten haben könnte.

Die drei verletzten Passantinnen erlitten nach Angaben der Rettungsdienste Prellungen. Die Feuerwehr war auch mit Tauchern im Einsatz um sicherzustellen, dass sich nicht noch weitere Menschen im Bus aufhielten. Turin hat mehr als 850'000 Einwohner. Das Fahrzeug gehört einem Unternehmen aus der mittelitalienischen Stadt Campobasso. (sda/dpa)