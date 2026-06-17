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Raumfahrt

Weltall: Die Rakete Ariane 6 ist von Französisch-Guayana ins All gestartet

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Ariane-6-Rakete fliegt mit stärkeren Boostern ins All

17.06.2026, 15:2017.06.2026, 15:20

Die europäische Trägerrakete Ariane 6 ist mit neuen, leistungsstärkeren Boostern Richtung Weltraum geflogen. Die Rakete hob am Nachmittag am europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana ab. An Bord hat sie 36 Satelliten für Amazon.

Die Ariane 6 ist das Nachfolgemodell der Ariane 5, die von 1996 bis 2023 im Einsatz war. Sie hob erstmals im Sommer 2024 ab. Sie soll Satelliten für kommerzielle und öffentliche Auftraggeber ins All befördern und ist laut der europäischen Raumfahrtagentur Esa deutlich günstiger als ihre Vorgängerin.

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Je nach Mission kann die flexible Rakete mit zwei oder mit vier Feststoff-Boostern ausgestattet werden. Bisher flog sie mit P120C-Boostern, nun war die Rakete mit den stärkeren P160C-Modellen ausgestattet. Der P160C-Motor kann mehr Festtreibstoff transportieren und macht die Rakete so leistungsfähiger.

Am Bau der Ariane 6 waren gut ein Dutzend Länder beteiligt. Darunter auch die Schweiz. So wurde etwa die Spitze der Rakete von Beyond Gravity in Emmen LU hergestellt. Die rund 20 Meter hohe Raketenspitze ist eine Struktur aus kohlefaserverstärktem Verbundwerkstoff. Sie schützt die Satelliten während Start und Aufstieg in den Weltraum. (sda/dpa)

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