Gestrandet: Australien diskutiert über diese «Space Balls». Bild: screenshot X/@QldFireDept

Australien rätselt über mysteriöse «Space Balls» am Strand

Sechs mysteriöse Kugeln sind an Stränden im Norden Australiens aufgetaucht. Die Behörden haben einen Verdacht: Es könnte sich um Weltraumschrott handeln.

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Normalerweise werden an australischen Stränden Muscheln, Treibholz oder verlorene Flipflops angespült. In Queensland lagen nun plötzlich mehrere mysteriöse Metallkugeln im Sand. Und der Fall ist so seltsam, dass sich inzwischen sogar die Australian Space Agency darum kümmert.

Wie der «Guardian» berichtet, wurden in der Gegend um Forrest Beach bei Townsville insgesamt sechs kugelförmige Objekte gefunden. Die Behörden prüfen derzeit, ob es sich um Weltraumschrott handeln könnte. Ganz ungefährlich sind die Fundstücke möglicherweise nicht: Die Polizei warnte, sie könnten gefährliche Chemikalien enthalten.

Die Feuerwehr von Queensland rückte ebenfalls aus. Fünf der Objekte seien bereits gesichert worden, ein sechstes werde derzeit unschädlich gemacht. Für die Bevölkerung bestehe aktuell keine Gefahr, teilten die Behörden mit. Gleichzeitig könne nicht ausgeschlossen werden, dass in den kommenden Tagen weitere Teile an die Küste gespült werden.

Herkunft offen

Woher die Kugeln stammen, ist noch offen. Eine Expertin für Weltraumschrott sagte dem «Guardian», die Fundstücke könnten sogenannte «Space Balls» sein. Gemeint sind Druckbehälter aus Raketensystemen, die nach einem Start wieder auf die Erde fallen können. Solche Teile bestehen oft aus besonders hitzebeständigem Material und können Jahre nach einem Raketenstart gefunden werden.

Riesige «Space Balls»: angespült an einem australischen Strand. Bild: screenshot X/@QldFireDept

Sollte es sich tatsächlich um solche Raketenteile handeln, könnten sie laut der Expertin Rückstände von Hydrazin enthalten haben – einem hochgiftigen Raketentreibstoff. Bestätigt ist das aber nicht. Möglich sei auch, dass die Objekte gar nichts mit Raumfahrt zu tun haben.

In Forrest Beach nimmt man den Fund derweil auch mit australischem Humor. Ein lokaler Imbiss verkauft bereits eine «Space Junk Snack Box». Auf einer Tafel wirbt er damit, dass man diese Objekte – anders als manche Dinge, die am Strand angeschwemmt werden – immerhin identifizieren könne.

Die Behörden dürften hoffen, dass sie das bei den echten Kugeln bald auch können.

(kma)