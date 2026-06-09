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So sieht die neue Weltraumunterwäsche von Prada aus

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Die Luxusmarke Prada hat gemeinsam mit dem US-Raumfahrtunternehmen Axiom Space die Unterwäsche vorgestellt, welche die Astronautinnen und Astronauten auf künftigen Mondreisen tragen sollen.

Bereits 2024 haben die beiden Firmen Entwürfe für die neuen Nasa-Weltraumanzüge vorgestellt, die bei der geplanten Mondlandung 2028 zum Einsatz kommen sollen. Fertig sind sie aber bisher nicht. Nun folgt die Unterbekleidung.

Das sogenannte Liquid Cooling and Ventilation Garment, kurz: LCVG, sei laut Angaben der Hersteller die hochleistungsfähige Innenschicht des Anzugs für den Mondspaziergang. Diese besondere Unterwäsche gewährleistet Kühlung, Belüftung und Komfort während der bis zu achtstündigen Weltraumspaziergänge. Das Material soll strapazierfähig genug sein, um es bei Langzeitmissionen mehrfach zu tragen.

Für Modeunternehmen wie Prada sind Mondreisen vor allem aus Marketingsicht attraktiv, da sie enorme Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Marketingprofessorin Thomai Serdari sagte gegenüber dem Spiegel, dass Prada besonders daran interessiert sei, Zugang zu wohlhabenden Kundinnen und Kunden zu gewinnen, die eine Weltraumreise absolvieren wollen. Zudem soll die Marke mit avantgardistischem Denken in Verbindung gebracht werden. (emm, reuters, Spiegel Wissenschaft)

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