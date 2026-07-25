Die Rakete «Starship» von SpaceX startet von der Starbase in Texas zu einem Testflug. Bild: keystone

SpaceX-Riese meistert neuen Testflug

Das grösste Raketensystem der Geschichte war zuletzt zweimal am Start gescheitert. Nun hat es seinen 13. Testflug absolviert – und dabei auch eine Premiere hingelegt.

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Das Raketensystem Starship von SpaceX hat seinen 13. Testflug weitgehend planmässig absolviert. Die Rakete startete vom Weltraumbahnhof des Unternehmens im US-Bundesstaat Texas und flog unbemannt durch das All, wie die Nachrichtenagentur DPA berichtet. Erstmals kamen dabei 20 funktionierende Starlink-Satelliten zum Einsatz, die nach dem Aussetzen planmässig in der Atmosphäre verglühten.

Die obere Raketenstufe stürzte rund eine Stunde nach dem Start kontrolliert in den Indischen Ozean. Die untere Stufe war bereits kurz nach dem Abheben planmässig ins Meer nahe des Startplatzes gefallen.

Test vergangene Woche abgebrochen

Der Testflug hatte sich mehrfach verzögert: Ein erster Versuch vor rund einer Woche musste kurz vor dem Start abgebrochen werden, weil einige Triebwerke nicht zündeten. Anschliessend verhinderte das Wetter einen weiteren Anlauf. Beim nun absolvierten Flug kam zum zweiten Mal die sogenannte Version 3 des Starship zum Einsatz, die laut SpaceX in Design und Leistungsfähigkeit vollständig überarbeitet wurde.

Das Starship besteht aus zwei Teilen: dem rund 70 Meter langen Booster Super Heavy und der ebenfalls Starship genannten oberen Stufe mit einer Länge von etwa 50 Metern. Zusammen überragt das System die Freiheitsstatue in New York. Beide Teile sind so ausgelegt, dass sie nach der Rückkehr zur Erde wiederverwendet werden können.

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa plant, mit dem Starship Astronauten zum Mond zu schicken. SpaceX verfolgt darüber hinaus das Ziel, das System eines Tages für Flüge zum Mars einzusetzen.

Den ersten Test hatte das Raketensystem im April 2023 absolviert, damals explodierte es nach wenigen Minuten vollständig. Bei späteren Tests erreichte die obere Stufe das All und landete bereits kontrolliert im Indischen Ozean. Mehrere Testflüge blieben allerdings deutlich hinter den Erwartungen zurück.

SpaceX hatte zuletzt den bislang grössten Börsengang des Unternehmens hingelegt. Die Aktie war danach jedoch unter den Ausgabepreis gefallen.

Verwendete Quellen:

Mit Material der Nachrichtenagentur dpa

(hkl)