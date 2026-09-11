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Zwei Wochen nach König Harald V.: Prinzessin Astrid ist tot

President Macron s Official Visit To Norway - Gala Dinner Princess Astrid during the gala dinner at the Royal Palace in Oslo on June 23, 2025, as part of the presidential state visit to Norway. Photo ...
Prinzessin Astrid, hier bei einem Galadinner im Juni 2025. (Archivbild)Bild: www.imago-images.de

Zwei Wochen nach König Harald V.: Prinzessin Astrid ist tot

Gerade war sie noch beim Begräbnis ihres Bruders, jetzt ist sie gestorben: Die norwegische Prinzessin Astrid wurde 94 Jahre alt.
11.09.2026, 15:2011.09.2026, 15:21
Steven Sowa / t-online
Ein Artikel von
t-online

Nur zwei Wochen nach dem Tod von König Harald V. muss das norwegische Königshaus den nächsten Verlust verkraften: Prinzessin Astrid ist tot. Wie der Palast in einer offiziellen Mitteilung bekannt gab, starb die Schwester des früheren Königs im Alter von 94 Jahren.

Demnach sei Astrid «friedlich entschlafen». König Haakon VIII. gab bekannt, dass als Zeichen der Trauer die Flaggen auf Halbmast gesetzt werden. Weiter heisst es in seiner Erklärung an die Öffentlichkeit: «Prinzessin Astrid repräsentierte das Königshaus ihr ganzes langes Leben lang mit Herzlichkeit und Pflichtbewusstsein.» Bereits im Alter von 22 Jahren habe sie die Rolle der First Lady übernommen und sich «für die Belange und die Integration der Schwächsten in der Gesellschaft» eingesetzt.

Ein Bild, das viele Menschen rührte

Der Tod von Prinzessin Astrid kommt nur zwei Tage nach dem grossen Staatsbegräbnis für ihren Bruder Harald. Dieser wurde am Mittwoch feierlich zu Grabe getragen – auch Astrid war bei dem Trauergottesdienst anwesend. Zuvor hatte sie bereits mit ihrem stillen Gedenken an ihren Bruder Aufsehen erregt, als sie sich in der Schlosskapelle von Harald verabschiedete.

Das norwegische Königshaus teilte ein Bild, wie Astrid im Rollstuhl vor dem Sarg des Königs sass und Abschied nahm. Eine Aufnahme, die viele Fans zu Tränen rührte.

Prinzessin Astrid ist eines von drei Kindern des früheren norwegischen Königs Olav V. und seiner Frau Märtha von Schweden. Die älteste Tochter der beiden war Ragnhild, die 1930 geboren wurde und 2012 starb. Astrid kam 1932 zur Welt, 1937 folgte ihr Bruder Harald V.

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Harald starb schliesslich am 28. August 2026. Nur zwei Wochen später ist auch Prinzessin Astrid tot. Sie litt zuletzt unter mehreren gesundheitlichen Problemen. So lag sie im März wegen einer Lungenentzündung im Spital, im Mai wurde ihr dann zudem ein vorübergehender Herzschrittmacher eingesetzt.

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König Harald V. von Norwegen
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