Ein neues Nepo-Baby hat gerade einen äusserst lukrativen Vertrag an Land gezogen. collage: watson

Britney Spears' Sohn Jayden James erobert die Fashion- und Beauty-Welt

Nach dem Sohn von Will Smith oder der Tochter von Cindy Crawford sorgt nun einer der beiden Söhne von Britney Spears für Aufsehen. Mit gerade einmal 19 Jahren läuft Jayden James Federline bereits in Paris über die Laufstege und steht für Beauty-Kampagnen grosser Marken vor der Kamera.

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In der Welt der Nepo-Babys kann alles sehr schnell gehen. Ein Fotoshooting, ein Auftritt im Fernsehen – und schon winkt ein Platz bei einer prestigeträchtigen Modenschau oder ein Vertrag als Markenbotschafter. So ist es nun auch beim Sohn von Popstar Britney Spears.



Jayden James Federline, der jüngere Sohn der Sängerin und Kevin Federlines, ist mittlerweile ein gefragtes Gesicht in der Mode- und Beauty-Branche. Nachdem der 19-Jährige mehrere Jahre weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten wurde, rückt er nun Schritt für Schritt ins Rampenlicht – wie vor ihm bereits zahlreiche andere Kinder von Stars, etwa Lily-Rose Depp, Kaia Gerber oder Jaden Smith.

Übersetzung Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.

Was ist ein Nepo-Baby? Mit Nepo-Babys sind die Sprösslinge von Prominenten gemeint, welche dank des Namens und Netzwerks ihrer Eltern oder anderer Verwandten erfolgreich sind. «Nepo» kommt von «Nepotismus» und bedeutet so viel wie Vetternwirtschaft. Die Kinder profitieren vom Berühmtheitsstatus der Familienmitglieder und können so – anders als Normalsterbliche – ohne grosse Vorarbeit einfach ins Mode-, Musik- oder Film-Business einsteigen.



Nepo-Babys gab es schon immer. Beispiele sind Liv Tyler, Tochter von Aerosmith-Sänger Steven Tyler, oder Charlie Sheen, Sohn von Schauspieler Martin Sheen. Auch George Clooney, Angelina Jolie, Nicolas Cage und Jane Fonda sind Kinder berühmter Eltern mit einem vorteilhaften Netzwerk.



Der Begriff «Nepo-Baby» etablierte sich aber erst vor Kurzem und zeigt mit der neuen Generation von Promi-Kindern auf, wie sich die Menschen über die Vetternwirtschaft empören. Gleichzeitig ist es für das Publikum aber auch spannend, den Promi-Nachwuchs mit den berühmten Eltern zu vergleichen.



(kek/jul)



Sein Aufstieg fällt laut dem französischen Magazin «Voici» in eine Phase, in der sich auch das Verhältnis innerhalb der Familie entspannt haben soll. Jayden James hatte lange keinen Kontakt zu seiner Mutter. Die Situation wurde zusätzlich durch wiederholte öffentliche Äusserungen seines Vaters über das Unwohlsein von Jayden James und dessen Bruder Sean Preston verschärft. Inzwischen sollen sich die Beziehungen schrittweise «wieder aufgebaut» haben.

Am 8. Januar hatte Britney, die mitunter mit wirren Posts auffällt, ein Foto mit ihrem jüngeren Sohn veröffentlicht. Damit zeigte sie sich nach drei Jahren Distanz erstmals wieder mit ihm. Ob es auch zu einer Versöhnung mit ihrem älteren Sohn gekommen ist, lässt sich daraus allerdings nicht schliessen.



Beruflich ist Jayden James bereits in den höchsten Kreisen der Beauty-Branche angekommen. Sein Gesicht wurde für das exklusive Cover von MACzine ausgewählt, der neu lancierten digitalen Publikation von MAC Cosmetics. Dafür posiert er in einer schwarzen Lederjacke vor einem leuchtend blauen Hintergrund und bewirbt einen Fixierspray – jenes Produkt, das am Ende einer Make-up-Routine aufgesprüht wird.

Britneys Sohn ist bereits das Gesicht einer Marke. bild: Instagram

Die US-Marke bezeichnet ihn offiziell als «aufstrebendes, vielseitiges Talent» und hebt dabei seine künstlerische Ader sowie seine Ausstrahlung vor der Kamera hervor.



In einem Interview mit MACzine stellt sich das angehende Model und der Nachwuchsmusiker selbst vor. Dabei zeigt sich: Britney Spears' Sohn mangelt es weder an Selbstvertrauen noch fühlt er sich vor der Kamera unwohl.



Der Job als Markenbotschafter folgt auf einen viel beachteten Auftritt an der Pariser Fashion Week. Am 26. Juni lief Jayden James bei der Vetements-Männermodenschau für Frühling/Sommer 2027 über den Laufsteg. Die Show fand in einem unterirdischen Parkhaus in Paris statt. Mit dabei war auch sein 20-jähriger Bruder Sean Preston.

Jayden gab sein Debüt an der Fashion Week. bild: instagram

Während der ältere Bruder einen dekonstruierten Büro-Look trug, fiel Jayden im Grunge-Stil mit Western-Einflüssen auf. Der Look verbreitete sich anschliessend stark in den sozialen Medien.



Nun bleibt abzuwarten, ob der junge Mann diesen Karriereschub in eine langfristige Laufbahn verwandeln kann – oder ob sich die Mode-Branche bereits in der folgenden Saison dem nächsten Nepo-Baby zuwendet. Denn in dieser Branche öffnen sich Türen schnell – und ebenso schnell kann das Rampenlicht wieder verschwinden.



(jod)