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Grossbrand in Norwegen – bereits 100 Häuser zerstört

Die Feuerwehr versucht mit allen Mitteln, das Inferno einzudämmen.Video: twitter

Grossbrand in Norwegen – bereits 100 Häuser zerstört

In der norwegischen Kleinstadt Krokstadelva wütet derzeit ein verheerender Grossbrand. Laut dem örtlichen Polizeichef waren kurz nach 8 Uhr Abends bereits rund 100 Wohneinheiten von den Flammen zerstört worden, zudem brenne nun auch der umliegende Wald.
17.07.2026, 20:2217.07.2026, 20:32

Um 15.40 Uhr meldete die Polizei erstmals einen Brand in einem der vielen Reihenhäuser in Krokstadelva, wie der lokale Sender DRM24 berichtet. Das Feuer habe sich dann «in wenigen Minuten», so der Einsatzleiter, auf die umliegenden Wohneinheiten ausgebreitet. Um 16.45 Uhr sei ein Löschhelikopter aufgeboten worden. Trotzdem sei das Feuer rund eine halbe Stunde später auf den umliegenden Wald übergesprungen und habe mehrere Waldbrände verursacht.

Mindestens 80 Feuerwehrleute, Zivilschützer und Polizisten aus umliegenden Regionen seien zum Einsatz gekommen, um die Flammen einzudämmen. Mittlerweile sei die Anzahl an Löschhelikoptern auf sechs angestiegen, schreibt Aftenposten um 20.30 Uhr. Der dichte Rauch, der auch im 50 Kilometer weiten Oslo zu sehen war, führte zu einem Flugverbot in der Region.

Die Brandursache ist weiterhin unklar. Bislang liegen der Polizei keine Berichte über Personenschäden vor, es man wisse jedoch nicht, ob jemand vermisst werde. Das Feuer breite sich weiter aus, so der Polizeichef, man habe die gefährdeten Häuser evakuiert.

Laut Augenzeugen waren mehrere Explosionen zu hören. Die Polizei warnte die Bevölkerung: «Verlassen Sie den Bereich. Schliessen Sie Türen, Fenster und Lüftungsschächte, schalten Sie die Belüftung nach Möglichkeit ab.» Zudem bestünde die Möglichkeit, dass sich giftige Dämpfe entwickeln. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt.

Gemäss Medienberichten haben mehrere Dutzend Menschen ihr Zuhause verloren. Der Bürgermeister bestätigte, dass die Stadt alle notwendigen Massnahmen ergreife, um den Betroffenen zu helfen. Es sei ein Krisenstab einberufen worden, heisst es weiter. (cpf)

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