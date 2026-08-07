sonnig28°
DE | FR
burger
International
Tier

Mehrere Rentiere sterben in Norwegen: Experten ratlos

Norwegen meldet rätselhafte Todesfälle von Rentieren

In zwei entlegenen Tälern in Norwegen sterben mehr als ein Dutzend Rentiere. Die Vorfälle sind so ungewöhnlich, dass selbst Experten ratlos sind.
07.08.2026, 07:5407.08.2026, 07:54
Ein Artikel von
t-online

Auf der norwegischen Inselgruppe Spitzbergen haben die Behörden mehr als ein Dutzend ungeklärte Todesfälle bei Rentieren verzeichnet. Die hohe Zahl der verendeten Tiere auf dem Archipel in der Arktis sei für die Sommersaison «äusserst ungewöhnlich», erklärte das Büro des regionalen Gouverneurs am Donnerstag. Bei einer jährlichen Zählung seien bislang 13 kürzlich verstorbene Rentiere – elf Weibchen und zwei Männchen – in zwei Tälern gefunden worden, die rund 1'000 Kilometer vom Nordpol entfernt liegen.

Rentier Rangifer tarandus, erwachsenes Tier auf der Tundra mit blutigem Geweih, das im Herbst Samt abwirft, Herbst, Lappland, Schweden, Europa Reindeer Rangifer tarandus, adult running on the tundra w ...
In Norwegen gibt es eine Häufung an toten Rentieren – das wirft Fragen auf.Bild: www.imago-images.de

«Es ist sehr ungewöhnlich, dass Weibchen im fortpflanzungsfähigen Alter und erwachsene Männchen im Sommer sterben. Deshalb wollen wir diese Entwicklung genau beobachten», hiess es in der Erklärung.

Was den Tod der Tiere herbeigeführt haben könnte, ist bislang unklar. Das Norwegische Institut für Naturforschung (Nina) teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, es gebe «keine eindeutigen Hinweise und auch keine konkrete Hypothese», um die ungewöhnlichen Todesfälle im Sommer zu erklären.

Ebenso viele Rentiere wie Einwohner

«Im Winter sterben vor allem die jüngsten und ältesten Tiere», sagte der Forscher Vebjorn Veiberg. Die tot aufgefundenen Tiere seien jedoch in der «kräftigsten und fruchtbarsten Phase ihres Lebens». Tierärzte suchen nun nach einer Erklärung für die Todesfälle. Doch auch eine Krankheit würde vermutlich nicht ausgerechnet die stärksten Tiere töten.

Die Behörden riefen die Öffentlichkeit dazu auf, weitere Funde von Tierkadavern zu melden. Spitzbergen hat etwa eine doppelt so grosse Fläche wie Belgien. Auf der Inselgruppe leben rund 22'000 Rentiere – das ist siebenmal so viel wie die Einwohnerzahl.

Mehr Tier-News:

Im Aargau wurde ein Känguru gesichtet – und niemand weiss, wem es gehört
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Drohne am Flughafen Leipzig: Terroristen-Sprengstoff Semtex entdeckt
Nach dem Fund mit einer Sprengstoff-Drohne auf dem Flughafen Leipzig/Halle laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Viele Fragen sind nach wie vor offen.
Aus den deutschen Bundesländern kommen Forderungen nach einem besseren Schutz der Flughäfen. Zugleich werden immer mehr Details des Vorfalls bekannt.
Zur Story