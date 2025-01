Kreml will Satellitentechnik mit Nordkorea teilen – USA warnen

Blinken war am Sonntag zu politischen Gesprächen in Südkorea eingetroffen. Im Anschluss seines Besuchs in Seoul soll er nach Japan weiterreisen. (sda/dpa)

Nach verweigertem Handschlag: HTS-Miliz verpixelt Bilder mit Annalena Baerbock

Ein verweigerter Handschlag löste beim Besuch der Aussenministerin in Syrien Irritationen aus. Jetzt folgt der nächste Schlag in Sachen Gleichberechtigung.

Nach der Machtübernahme der islamistischen HTS-Miliz unter ihrem Anführer Ahmed al-Sharaa in Syrien ist die Sorge gross, dass die Rechte von Frauen in dem Land beschränkt werden könnten. Irritationen löste in diesem Zusammenhang auch der Besuch von Aussenministerin Annalena Baerbock am Freitag in Damaskus aus.