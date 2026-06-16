wechselnd bewölkt20°
DE | FR
burger
International
Russland

Russland: 60 Drohnen über Moskau abgeschossen

Passengers queue for a check-in at Sheremetyevo International Airport in Khimki, outside Moscow, Russia, Wednesday, May 6, 2026. (AP Photo/Pavel Bednyakov) Russia Daily Life
Fast täglich sind russische Flugreisende mit Verspätungen und Flugausfällen aufgrund von Drohnenalarmen konfrontiert.Bild: keystone

Moskauer Flughäfen müssen erneut schliessen wegen Drohnenangriff

16.06.2026, 08:5216.06.2026, 08:52

Russlands Flugabwehr hat in der Hauptstadt Moskau nach Darstellung von Bürgermeister Sergej Sobjanin etwa 60 ukrainische Drohnen abgeschossen. Eine Drohne habe ein Objekt auf dem Gelände einer Ölraffinerie in Moskau getroffen, teilte Sobjanin mit. Verletzt worden sei niemand. Einsatzkräfte seien dabei, herabgefallene Trümmer von abgeschossenen Drohnen zu beseitigen. Auf den vier Flughäfen der Hauptstadt gab es wegen des Drohnenalarms Einschränkungen im Flugverkehr.

Zuerst stellen die Flughäfen Domodedowo und Schukowski ihre Arbeit vorübergehend ein, später stoppten auch die Airports Scheremetjewo und Wnukowo Starts und Landungen. In der Ferienzeit erleben Russen inzwischen fast täglich zahlreiche Flugausfälle und Verspätungen. Das russische Verteidigungsministerium meldete am Morgen den Abschuss von insgesamt 172 Drohnen über verschiedenen Regionen. Angaben zu Treffern oder Schäden machte das Ministerium nicht.

Öldepot im Süden Russlands brennt

Die ukrainischen Drohnenangriffe zielten erneut auf die für Russlands Kriegswirtschaft wichtigen Anlagen der Ölindustrie. Im Süden Russlands in der Region Krasnodar sei ein Öllager der Siedlung Poltawskaja getroffen worden und in Brand geraten, teilten die Behörden mit. Im Zuge des Angriffs wurde demnach auch eine Kreisstrasse gesperrt. In sozialen Netzwerken kursierten zunächst nicht überprüfbare Videoaufnahmen von einer grossen Rauchwolke.

Die Ukraine will mit den Angriffen auf die russische Ölindustrie den militärischen Nachschub stören und auch den Energieexport treffen, der Milliarden in die Kriegskasse des Landes spült. Die Attacken gegen Raffinerien und Treibstofflager haben vielerorts bereits zu Engpässen bei der Versorgung mit Benzin geführt. Zudem steigen die Preise fürs Tanken. (nil/sda/dpa)

Mehr zum Ukrainekrieg:

Russischer Künstler und Putin-Kritiker in Polen erschossen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
5-Stunden-Gespräch: US-Unterhändler plaudern mit Putin
1 / 11
5-Stunden-Gespräch: US-Unterhändler plaudern mit Putin

Eine US-Delegation um Unterhändler Steve Witkoff und Trump-Schwiegersohn Jared Kushner traf im Kreml die russische Regierung, um über Friedensbedingungen für den Ukraine-Krieg zu sprechen.
quelle: keystone / alexander kazakov / sputnik / kr
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Kurz vor Parade in Moskau: Ukraine soll schwere Angriffe gegen Russland gestartet haben
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
G7: Europäer sagen für «rein defensive» Militärmission in Strasse von Hormus zu
Nach der Einigung auf ein Abkommen zur Beendigung des Iran-Kriegs bereitet US-Präsident Donald Trump beim G7-Gipfel mit seinen Verbündeten die Umsetzung der Vereinbarung vor.
Zur Story