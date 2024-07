Bekannte russische Ökonomin stürzt aus dem Fenster – tot

Sturz aus dem Fenster: In Moskau ist die bekannte Wirtschafts-Expertin Valentina Bondarenko um Leben gekommen.

Wieder ein Sturz aus dem Fenster, wieder eine prominente russische Person: In Moskau ist die Wirtschaftswissenschaftlerin Valentina Bondarenko ums Leben gekommen. Die 82-Jährige war am Institut für Wirtschaft der russischen Wissenschaftsakademie beschäftigt und galt als eine der führenden Ökonomen des Landes.

Nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Tass sei sie bereits am Montagabend aus dem Fenster ihrer Wohnung in einem mehrstöckigen Gebäude gefallen. Ihre Verletzungen seien so schwer gewesen, dass sie daran verstarb, hiess es. Sie sei versehentlich gestürzt, vermuten die russischen Behörden. Die Ermittlungen seien aufgenommen worden. Fotos in russischen Medien zeigen Polizisten am Ort des Geschehens, der Unfallort wurde abgesperrt.

Mehrere mysteriöse Fensterstürze

Valentina Bondarenko schloss 1991 ihr Studium am Institut für Wirtschaftswissenschaften der Akademie der Wissenschaften der Sowjetunion ab. Sie war Forscherin an der Russischen Akademie der Naturwissenschaften und der Internationalen Akademie für Zukunftsstudien. Von 1993 bis zu ihren letzten Lebenstagen war sie geschäftsführende Direktorin der nach N. D. Kondratjew benannten Stiftung für Wirtschaftsforschung.

Die Art und Weise ihres Todes gibt aber Anlass zu Spekulationen. Im vergangenen Jahr war Marina Yankina, eine Mitarbeiterin des russischen Verteidigungsministeriums, ebenfalls aus dem Fenster gefallen. Pavel Antow, ein Kritiker des Kremls, stürzte 2022 in Indien aus einem Hotelfenster. Im selben Jahr war Ravil Maganow, Chef des Ölkonzerns Lukoil, tot auf dem Gelände eines Krankenhauses gefunden worden – Ursache soll auch ein Fenstersturz gewesen sein.

