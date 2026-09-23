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Ukraine: Russland wirft Gleitbomben im Donezk ab

epa13256945 Flames and smoke rise from the site of an overnight Russian strike on a shopping mall in Zaporizhzhia, Ukraine, late 22 September 2026 (issued 23 September 2026), amid the Russian invasion ...
Russland setzt die Bombardements in der Ukraine fort. Bild: keystone (symbolbild)

Mehrere Tote bei russischem Bombardement im Gebiet Donezk

23.09.2026, 16:0123.09.2026, 16:01

Bei russischen Bombenangriffen sind im ostukrainischen Gebiet Donezk mindestens vier Menschen getötet worden. Nach Angaben von Militärgouverneur Wadym Filaschkin bei Telegram wurden vier weitere Menschen verletzt. Insgesamt seien vier Gleitbomben auf die Siedlung Olexandriwka abgeworfen worden.

Demnach wurde ein mehrstöckiges Wohnhaus komplett zerstört und elf beschädigt. Schäden habe es auch an 42 Einfamilienhäusern, einem Kindergarten, einem Geschäft und einem Verwaltungsgebäude gegeben. Filaschkin forderte die verbliebenen Bewohner der umkämpften Region zur Flucht auf. Olexandriwka liegt etwa 40 Kilometer von der Frontlinie entfernt.

Gleitbomben sind Bomben, die mit Flügelkonstruktionen ausgestattet sind. Sie werden von russischen Kampfjets aus grosser Entfernung und Höhe abgeworfen. So können sie ungefährdet von der ukrainischen Flugabwehr ins Ziel gleiten. Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen eine grossangelegte russische Invasion. (leh/sda/dpa)

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