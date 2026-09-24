Sechs Tote bei Angriff in Ostukraine

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Bei einem russischen Angriff auf ein landwirtschaftliches Gebäude im ostukrainischen Gebiet Charkiw sind mindestens sechs Menschen getötet worden.

Weitere zwölf wurden nach Angaben der regionalen Polizei bei der Attacke im Dorf Stara Hnylyzja verletzt. Das Dorf liegt wenige Dutzend Kilometer von der Front entfernt.

Russland überzieht die Ukraine seit mehr als viereinhalb Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg. (sda/dpa)