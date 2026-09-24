Sechs Tote bei Angriff in Ostukraine
Bei einem russischen Angriff auf ein landwirtschaftliches Gebäude im ostukrainischen Gebiet Charkiw sind mindestens sechs Menschen getötet worden.
Weitere zwölf wurden nach Angaben der regionalen Polizei bei der Attacke im Dorf Stara Hnylyzja verletzt. Das Dorf liegt wenige Dutzend Kilometer von der Front entfernt.
Війська РФ вранці у четвер вдарили по фермі у Старій Гнилиці на Харківщині. Як повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, наразі відомо про шістьох загиблих - двох чоловіків і чотирьох жінок.— DW українською (@dw_ukrainian) September 24, 2026
Ще 12 працівників ферми постраждали. pic.twitter.com/MZn4y4Ak7H
Russland überzieht die Ukraine seit mehr als viereinhalb Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg. (sda/dpa)