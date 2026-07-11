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Russland greift mit ballistischen Raketen an: Verletzte in Kiew

KEYPIX - The damaged apartment interior in the ruined building following Russian missile attack in Kyiv, Ukraine, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Efrem Lukatsky)
Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht erneut unter Raketenbeschuss geraten (Archivbild).Bild: keystone

Russland greift mit ballistischen Raketen an: Verletzte in Kiew

11.07.2026, 05:5411.07.2026, 07:08

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht erneut unter Raketenbeschuss geraten. Der Feind habe die Stadt mit ballistischen Raketen angegriffen, teilten Bürgermeister Vitali Klitschko und Militärgouverneur Tymur Tkatschenko auf Telegram mit. Sie riefen die Anwohnerinnen und Anwohner auf, sich in Schutzräume zu begeben. Ein dpa-Reporter vor Ort berichtete von mehreren Angriffswellen. Mindestens zehn Menschen wurden bei den Angriffen verletzt. Unter den Opfern sei auch ein Kind, teilte der Katastrophenschutz mit.

Bei den nächtlichen Attacken sei es in mehreren Bezirken zu Bränden gekommen. Nach vorläufigen Angaben Tkatschenkos gab es Schäden in einem Stadtbezirk im Ostteil der Stadt. Im Westteil Kiews brach demnach ein Brand in einem Bürogebäude aus. Zudem sei ein unbewohntes Gebäude beschädigt worden.

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