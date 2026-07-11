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Mehr als 4000 Todesopfer nach Beben in Venezuela

epa13101421 People clear debris from a collapsed building in Caracas, Venezuela, 09 July 2026. The official death toll from the earthquakes that struck Venezuela on 24 June rose to at least 3,811, whi ...
Fast 18'000 Menschen haben bei der Katastrophe ihr Zuhause verloren.Bild: keystone

Mehr als 4000 Todesopfer nach Beben in Venezuela

11.07.2026, 06:2911.07.2026, 06:29

Rund zweieinhalb Wochen nach den verheerenden Erdbeben in Venezuela hat die offizielle Zahl der Todesopfer die Viertausender-Marke überschritten. 4118 Menschen seien bei der Katastrophe ums Leben gekommen, teilte der Präsident der Nationalversammlung und Bruder der geschäftsführenden Regierungschefin, Jorge Rodríguez, auf der Plattform X mit. Zudem gebe es 16'740 Verletzte. Fast 18'000 Menschen hätten bei der Katastrophe ihr Zuhause verloren.

Zwei heftige Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5 hatten Venezuela am 24. Juni erschüttert. Mehr als Tausend deutlich schwächere Nachbeben folgten. Vor allem in La Guaira liegen zahlreiche Gebäude in Trümmern.

Experten zufolge ist es äusserst unwahrscheinlich, dass noch Überlebende geborgen werden. Hilfskräfte konzentrieren sich nun auf die Beseitigung der Trümmer und die Versorgung der Betroffenen. (sda/dpa)

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