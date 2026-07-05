Ukraine will Raketen von Ballons abwerfen – das steckt dahinter

Ein neues Projekt soll Sprengkörper aus der Stratosphäre zu russischen Zielen bringen. Das Grundkonzept wurde bereits an der Front eingesetzt.

Thomas Wanhoff / t-online

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Diese Computerdarstellung zeigt die neue ukrainische Rakete, die von einem Ballon abgeworfen werden soll. Bild: (Quelle: Center of Innovative Technologies Program)

In der Ukraine wird offenbar eine neue Technologie entwickelt, mit der Raketen weit auf russisches Gebiet gebracht werden können. Statt diese aber direkt abzufeuern, sollen sie zunächst über längere Distanzen auf eine eher ungewöhnliche Weise transportiert werden.

Wie die ukrainische Militärfachseite «Militarnyi» berichtet, entwickelt das ukrainische Center of Innovative Technologies Program eine als DART bezeichnete 1,84 Meter lange Rakete. Sie soll von Ballons abgeworfen werden. Diese sollen mit der Rakete im Schlepptau in die Stratosphäre aufsteigen und auf einer Höhe zwischen 12 und 18 Kilometern fliegen.

Die Ballons können nicht von elektronischen Störsendern vom Kurs abgebracht werden, weil sie lediglich den Ost-West-Wind als Antrieb nutzen. Sie sind auch nur schwach auf Radarbildschirmen zu sehen und wegen ihrer Flughöhe schwer von Flugabwehrsystemen zu erreichen.

Rakete schaltet Navigationssystem ab

Sind sie der Zielregion nahegekommen, werfen sie die Rakete ab, so «Militarnyi», bei der sich dann ein Satellitennavigationssystem einschaltet. Mit Servomotoren werden kleine Flügel bewegt. Die Rakete gleitet dann weiter, bis sie auf sechs Kilometern Höhe angekommen ist. Dann schaltet sie das Navigationssystem dem Bericht zufolge ab, russische GPS-Störsender haben dann keine Wirkung mehr. Mit einem Feststoffraketenmotor angetrieben wird sie dann direkt ins Ziel befördert.

Noch ist die Rakete in der Entwicklung, schreibt «Militarnyi». Das System muss noch vom ukrainischen Verteidigungsministerium genehmigt werden.

Auch Drohnen von Ballons abgeworfen

Die Ukraine setzt schon länger Ballons ein, vor allem zum Abwurf von Drohnen. Aufmerksamkeit erhielt die Methode durch ein Video des Unternehmens Kettletechlabs, das Ende Mai in sozialen Netzwerken verbreitet wurde. Darin ist zu sehen, wie eine ukrainische Hornet-Drohne von einem Ballon in mehreren Kilometern Höhe gestartet wird.

Auch Russland soll bereits Ballons eingesetzt haben, und bei der US-Militärübung «Sword 26» startete die US-Armee kürzlich Stratosphärenballons von Schweden aus.