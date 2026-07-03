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Russland: Stromausfall in Belgorod nach ukrainischem Raketenangriff

Smoke rises over Belgorod after Ukrainian missile strike causes power and water outages BELGOROD, RUSSIA - JULY 03: A plume of black smoke rises over Belgorod following a missile strike by Ukrainian f ...
Der Angriff hat teilweise die Strom- und Wasserversorgung unterbrochen.Bild: www.imago-images.de

Russland: Stromausfall in Belgorod nach ukrainischem Raketenangriff

03.07.2026, 12:5903.07.2026, 12:59

Bei einem ukrainischen Raketenangriff auf die westrussische Grossstadt Belgorod ist nach Behördenangaben eine Frau ums Leben gekommen.

Die Frau habe durch den Einschlag tödliche Splitterverletzungen erlitten, teilte Bürgermeister Walentin Demidow mit. Zudem wurde das Kraftwerk in Mitleidenschaft gezogen. «Objekten der Energieinfrastruktur wurden ernsthafte Beschädigungen zugefügt. In einer Reihe von Stadtbezirken gibt es Probleme bei der Strom- und Wasserversorgung», heisst es in einer Mitteilung des Krisenstabs der Region.

Hier liegt Belgorod:

Russland führt seit mehr als vier Jahren einen Angriffskrieg in der Ukraine und beschiesst dort auch systematisch Städte und Gemeinden im Hinterland. Allerdings spüren inzwischen auch die grenznahen Regionen in Russland selbst mehr und mehr die Auswirkungen des Konflikts. Belgorod ist in Russland eine der am stärksten betroffenen Städte. (sda/dpa)

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