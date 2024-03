Die ausgebrannte Konzerthalle am nächsten Morgen. Bild: keystone

«Sofort verstanden, dass etwas nicht stimmt» – das berichten Überlebende in Moskau

Am Morgen nach dem Terroranschlag in Moskau konnten News-Agenturen und -Portale vor Ort mit Augenzeugen sprechen.

Mehr «International»

In dem grossen Konzertsaal der Crocus City Hall mit Tausenden Plätzen hatten mehrere Täter am Freitagabend offenbar wahllos auf Besucher geschossen. Menschen, die um ihr Leben rannten, und Verletzte berichteten in sozialen Netzwerken von vielen Opfern. Zu sehen waren auch einzelne auf dem Boden liegende Tote oder Verletzte.

Nach Augenzeugenberichten in sozialen Medien brauchten viele Besucher lange, um aus dem Gebäude herauszukommen. Die Ermittler fanden später Waffen und viel Munition. Tütenweise sammelten die Behördenmitarbeiter leere Patronenhülsen ein. Zudem gab es Explosionen in dem Gebäude und einen Grossbrand.

Margarita

Am Tag nach dem Terroranschlag nahe Moskau mit vielen Toten sind mehrere Überlebende zum Ort des Verbrechens zurückgekehrt, um zu trauern und Blumen abzulegen.

Menschen vor der Konzerthalle. Bild: keystone

Als die bewaffneten Angreifer am Freitagabend den Konzertsaal der Crocus City Hall in der Stadt Krasnogorsk stürmten, habe sie gerade mit ihrem Mann auf einer der oberen Besuchertribünen gestanden, erzählt die 30-jährige Margarita am Samstag. «Wir wollten ein Erinnerungsfoto machen.» Im ersten Moment habe sie die Explosionsgeräusche für lauten Begrüssungsapplaus für die Künstler gehalten, erinnert sie sich. «Aber es knallte weiter. Da habe ich sofort verstanden, dass etwas nicht stimmt.»

Ein Video, verteilt über die Agentur AP, zeigt den Moment im Konzertsaal. Bild: keystone

Bild: keystone

Ihr Mann sei aufgesprungen und habe gerufen: «Renn weg!» In den Fluren habe Panik und Unübersichtlichkeit geherrscht, erzählt Margarita weiter. «Es hat sich angefühlt, als seien die Schüsse direkt neben uns. Wir hatten Angst, dass wir jetzt runtergehen und sie dann kommen.»

Dann aber seien sie in einem unteren Geschoss in einem dunklen Raum angekommen, möglicherweise ein Lager. Dort hätten sie ein Schild mit der Aufschrift «Ausgang» entdeckt und sich ins Freie retten können.

Olga

Auch das lettische News-Portal Meduza konnte mit einigen Augenzeugen sprechen.

Ungefähr fünf Minuten vor Beginn des Konzerts sei ein seltsames Geräusch zu hören gewesen, erzählt zum Beispiel Olga, die zu diesem Zeitpunkt bereits an ihrem Platz sass.

«Ich erinnere mich, dass im Saal Menschen ganz unterschiedlichen Alters waren – sowohl ältere Menschen als auch solche mit kleinen Kindern. Ich hoffe, sie haben es geschafft, rauszukommen.» Olga

«Dann gab es Geräusche wie Feuerwerkskörper – ich wusste nicht sofort, dass es Schüsse waren. Dem Klang der Schüsse nach zu urteilen waren sie ziemlich weit von mir entfernt – offenbar im Flur.» Crocus-Mitarbeiter seien durch die Halle gerannt und hätten alle zur Bühne geführt – durch diese gelang es ihnen, zum Ausgang zu gelangen. «Während ich rannte, hörte ich andere Leute schreien, weil sie jemanden in der Menge verloren hatten. Ich habe keine Verwundeten gesehen.»

Olga habe grosses Glück gehabt, ein Ticket für die sechste Reihe am Rand zu bekommen: «Niemand blockierte den Ausgang, ich schaffte es, schnell durch die Bühne zu gelangen, zur Strasse zu rennen und mit dem Taxi vor dem Feuer loszufahren.» Zu diesem Zeitpunkt habe sich die Polizei bereits dem Gebäude genähert.

Iwan (Name geändert)

Iwan war in der VIP-Loge, als er Maschinengewehrfeuer aus der Halle und Schreie hörte, erzählt er Meduza. «In der VIP-Loge befindet sich eine Kamera, die die Bühne zeigt – es war klar, dass die Leute vom Saal zur Bühne stürmten, offenbar um auf beiden Seiten davon auszusteigen.» Es habe ein Gedränge begonnen, das keine der Sicherheitskräfte unter Kontrolle hatte.

«Wir begannen uns in unserer Loge zu verbarrikadieren», so Iwan. Sehr schnell, buchstäblich innerhalb von zehn Minuten, begann Rauch aufzusteigen. Iwan glaubt, etwas wurde in die Halle geworfen, «woraufhin alles in Flammen» aufging. «Wir konnten die Loge nicht durch den VIP-Ausgang verlassen, weil wir dort Schüsse hören konnten.» Alle seien wahllos durcheinander gerannt und niemand habe gewusst, wohin. «Im Foyer stand bereits alles in Rauch. Alles ging sehr schnell.» Irgendwann habe er den Ausgang mithilfe einer Mitarbeiterin («die Einzige, die uns geholfen hat») gefunden. «Kurz nachdem wir nach draussen gegangen waren, erschienen zwei Feuerwehrfahrzeuge und der erste Krankenwagen und brachten eine Verwundete weg.» Ob sie durch Schüsse oder die Massenpanik verletzt wurde, sei ihm unklar gewesen, so Iwan.

(lak, mit Material der Nachrichtenagentur Keystone-SDA)