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Tote und viele Verletzte nach russischen Angriffen in der Ukraine

Tote und viele Verletzte nach russischen Angriffen in der Ukraine

12.09.2026, 09:4312.09.2026, 09:43

Bei russischen Angriffen sind in der Nacht mindestens drei Menschen in der Ukraine getötet worden. In Saporischschja kamen nach Behördenangaben eine Frau und ein Mann bei einem Drohnenangriff ums Leben. Mindestens eine weitere Person wurde demnach verletzt. Es sei ein Wohngebiet getroffen worden.

In Odessa am Schwarzen Meer wurden nach Angaben der Militärverwaltung mindestens 17 Menschen verletzt. Darunter sei auch ein fünf Monate altes Baby. Auf von Behörden veröffentlichten Fotos war ein beschädigtes mehrstöckiges Wohnhaus zu sehen.

In der südostukrainischen Grossstadt Krywyj Rih wurde dem Gouverneur des Gebiets Dnipropetrowsk, Olexander Hanscha, zufolge ein Mensch bei einem Angriff auf einen Betrieb getötet. Zwei weitere seien dabei verletzt worden.

In this photo provided by the Ukrainian Emergency Service, firefighters put out a fire following a Russian drone attack in Kyiv, Dnipropetrovsk region, Ukraine, Friday, Sept. 11, 2026. (Ukrainian Emer ...
Feuerwehrleute löschten am Freitag einen Brand nach einem russischen Drohnenangriff in Kiew.Bild: keystone

Russland bestätigt Angriffe

Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte Angriffe. Attackiert worden seien in Saporischschja und Krywyj Rih Unternehmen der Metallindustrie, die Produkte für militärische Zwecke herstellten, hiess es. In der Region Odessa seien Objekte der Hafeninfrastruktur und ein wichtiges Objekt der Verkehrsinfrastruktur für die Entladung und Lagerung militärischer Güter. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Russland überzieht die Ukraine seit mehr als viereinhalb Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg. (sda/dpa)

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