Insbesondere auf dem untersten Abdruck lassen sind die drei Zehen des T. rex erkennen. Bild: Falkingham et al.

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66,5 Millionen Jahre alte Spur eines T. rex entdeckt

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Fast einen Meter lang ist jeder der Fussabdrücke, die ein riesiger Tyrannosaurus rex Analysen zufolge vor rund 66,5 Millionen Jahren im heutigen Nordamerika hinterliess.

Insgesamt vier reihen sich in der sogenannten Hell-Creek-Formation nahe der kleinen Ortschaft Marmarth aneinander, zwei linke und zwei rechte, wie ein Forschungsteam im Fachmagazin Journal of Vertebrate Paleontology berichtet. Es handle sich um die erste bekannte Abfolge mehrerer Schrittspuren eines ausgewachsenen T. rex überhaupt.

«Knochen sagen uns eine enorme Menge über diese Tiere, aber Fussabdrücke erfassen einen Moment des Verhaltens», sagte Mitautor Tyler Lyson vom Denver Museum of Nature & Science. Damit könne man dem Tier folgen, während es sich durch die Landschaft bewegt.

Die zwischen 60 und 80 Zentimeter breiten, stark verwitterten Abdrücke lassen die jeweils drei Zehen an den Hinterfüssen des riesigen Dinos erkennen. Aus dem Abstand der Schritte und der Grösse der Abdrücke errechneten die Forschenden eine Hüfthöhe des Tiers von etwa vier Metern. Zudem schätzen sie, dass der T. rex gut fünf bis sieben Kilometer pro Stunde schnell unterwegs war – also in etwa flottem menschlichem Gehtempo.

Die Spuren sind beeindruckend gross. Falkingham et al.

Der Zufall half

Dass die Abdrücke erhalten blieben, ist einem besonderen Entstehungsprozess zu verdanken: Als der Dino über weichen Boden lief, hinterliess er Vertiefungen, die sich mit sandigem Material füllten. Kalkhaltiges Grundwasser verfestigte den Inhalt und die Ränder der Abdrücke im Laufe der Zeit. Spätere Verwitterung und Erosion wuschen das umgebende, weichere Gestein weg und legten die versteinerten Spuren frei.

Dass die Spuren wahrscheinlich von einem ausgewachsenen T. rex stammen, stützen die Forschenden unter anderem darauf, dass in der unmittelbaren Region sehr viele Knochen und Skelette dieser Art gefunden wurden. Andere grosse Pflanzenfresser wie etwa Hadrosaurier hinterliessen zwar ebenfalls grosse, dreizehige Spuren, ihre Zehenabdrücke seien jedoch deutlich breiter gewesen, hiess es zudem. (sda/dpa)