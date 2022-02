Putin «gefoltert»: Wie Macron Europa zurück an den Verhandlungstisch brachte

Und noch etwas habe er erreicht: «Europa hat endlich wieder einen Platz am Verhandlungstisch bei einem Thema, das die europäische Sicherheit angeht», sagte Bret. Und an Putins XXL-Tisch, der im Internet für viel Spott gesorgt hat, ist viel Platz für alle Optionen, die bei weiteren Verhandlungen daraufgelegt werden können.

Macron lobte die «Gelassenheit» des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj angesichts der russischen Militärpräsenz an der Grenze. «Bei 125'000 kann man schon nervös werden», sagte Macron. Andererseits sei es noch «kein heisser Krieg» wie 2008 in Georgien, wo sein Vorgänger Nicolas Sarkozy verhandelt hatte. «Ich bin fest davon überzeugt, dass wir noch Zeit haben», sagte Macron mit Blick auf das Ziel, «den Weg zu finden, um Frieden und Stabilität in Europa zu wahren».

Bei genauem Hinhören liess Macron auch Zugeständnisse an Russland erkennen. So sei die offene Tür der Nato «essenziell für Länder wie Schweden und Finnland» sagte er, ohne die Ukraine zu erwähnen. Denkbar wäre etwa ein neutraler Sonderstatus für die Ukraine.

Bei der gemeinsamen Pressekonferenz erwähnte Macron nur sehr vage «Massnahmen, um die Situation zu stabilisieren und eine Deeskalation anzustreben». Der Elysée reichte Beispiele nach, etwa «keine neuen militärischen Initiativen» und den «Abzug der Soldaten am Ende der Militärübung in Belarus». Dies hatten allerdings weder Macron noch Putin bei ihrer Pressekonferenz erwähnt.

Zu Putin pflegt er schon seit Jahren ein besonderes Verhältnis – mit Einladungen nach Versailles und an die Côte d'Azur, mit 16 Telefonaten in zwei Jahren, aber auch mit harten Forderungen. Anders als bei früheren Treffen hatte Macron sich dieses Mal mit möglichst vielen Seiten abgesprochen.

In welcher Rolle war Macron eigentlich nach Moskau gereist? Frankreich hat derzeit turnusgemäss die EU -Ratspräsidentschaft inne. Das verpflichtet das Staatsoberhaupt des betreffenden Landes aber nicht, sich in die Konflikte der Nachbarschaft einzuschalten.

Russland dementierte allerdings Zusagen an Frankreich, bis auf Weiteres auf neue Manöver an der Grenze zur Ukraine zu verzichten. Die Berichte darüber seien falsch, sagt der Sprecher des russischen Präsidialamtes, Dmitri Peskow. Frankreich und Russland seien sich bezüglich einer Deeskalation der Lage noch nicht einig geworden. Deeskalation sei aber nötig.

Am nächsten Morgen zeigte sich Macron zufrieden mit dem Ergebnis. Putin habe ihm zugesichert, dass es «weder zu einer Verschlechterung noch zu einer Eskalation kommt», sagte er am Dienstag bei seiner Ankunft in Kiew. Putin habe Macron zugesichert, auf eine weitere Eskalation im Ukraine-Konflikt zu verzichten.

Ungewöhnlich lange hatte der französische Präsident mit Wladimir Putin in Moskau verhandelt – und offenbar für Bewegung in dem Konflikt gesorgt. Allerdings sind beide Seite uneinig über die Ergebnisse des Gesprächs.

Was gerade in Israel passiert und was die Schweiz daraus lernen kann

Ausgerechnet der einstige Impf-Vorreiter Israel verzeichnet bei den Todesfällen und in den Intensivabteilungen Rekordzahlen. Woran liegt das? Und was kann die Schweiz daraus lernen?

Israel war lange Impf-Weltmeister in dieser Pandemie. Kein Land hatte früher einen grossen Teil seiner Bevölkerung geimpft, im Spätsommer wurde auch die Delta-Welle weggeboostert und als die Omikron-Welle im Januar über das Land zog, startete Israel mit der vierten Impfung für ältere Menschen und das medizinische Personal. Trotzdem meldete Israel am Sonntag mit 1263 Schwererkrankten (270 von ihnen müssen beatmet werden) so viele wie noch nie während der ganzen Pandemie. Der bisherige Rekordwert stammt vom Januar 2021. Was ist passiert?