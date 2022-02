Macron und Putin treffen sich an einem Tisch – an einem SEHR langen Tisch

Als sich der französische Präsident am 7. Februar im Kreml einfand, schien nichts darauf hinzudeuten, dass das Treffen mit Putin derart aussergewöhnlich werden würde. Doch dann stand er da: Der Tisch. Der überlange Tisch.

Vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden Ukraine-Krise ist der französische Präsident Emmanuel Macron gestern nach Moskau gereist. Ziel war es, im gemeinsamen Gespräch mit Kremlchef Vladimir Putin einen Friedensplan auszuhecken.

Schon seit Wochen sorgt der russische Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze für Gesprächsstoff. Seither wird in der Weltgeschichte herumtelefoniert, diskutiert, gedroht, gezoomt, getroffen – es fällt schwer, in dem ganzen Kommunikationsdschungel einen Überblick zu behalten. Insbesondere da es den Anschein macht, als sei bisher nicht viel Denkwürdiges dabei herausgekommen. Bis jetzt...

Das Treffen zwischen Putin und Macron zog grosse Aufmerksamkeit auf sich. Nicht etwa wegen des Inhalts des Gesprächs, sondern wegen des Settings, in dessen sie sich getroffen haben.

Ein Symbolbild für die Distanz zwischen Russland und dem Westen? Bild: keystone

Ja, ist klar. Sicherheitsabstand wegen Corona und so. Aber einen grösseren Tisch hätte Putin wohl nicht auftreiben können. Es wundert beinahe, dass man den beiden im Vorfeld des Gesprächs kein Megafon in die Hand gedrückt hat.

Selbstverständlich wurde auch die Internet-Gemeinde auf den überdimensionalen Kreml-Tisch aufmerksam, der nur so nach Photohop-Verhunzung schrie.

Die besten Meme-Perlen von Twitter

Zur Auflockerung während des fünfstündigen Gesprächs wäre eigentlich noch eine Pausen-Unterhaltung eingeplant gewesen:

Doch wegen Corona musste auf die Showeinlage verzichtet werden.

Auf der aalglatten, weissen Oberfläche des Tisches hätte problemlos auch eine Eiskunstlauf-Kür stattfinden können.

Du weisst, der Tisch ist gross, wenn du ihn nochmals gut sichtbar sieben Mal obendrauf photoshoppen kannst.

Vielleicht litt ja einer der beiden Herren just an diesem Tag unter einer schrecklichen Magenverstimmung? Da scheint es nur fair, einen gewissen Sicherheitsabstand zu wahren.

Dabei hatte eigentlich alles so vielversprechend begonnen...

Wäre die Stimmung seither nicht so sehr abgekühlt, hätten Putin und Macron gestern fröhlich etwas gigampfen können.

Apropos «abgekühlt»: Gut hat sich Bernie Sanders warm eingepackt.

Dass die Stimmung wahrhaftig frostig ist, zeigt die Wahl des Tisches. Es ist nämlich nicht so, dass den Kreml keine anderen Tische zur Verfügung gestanden wären.



Doch weder der Freundschafts-Tisch noch der Gegner-Tisch kamen in Frage. Für Putin war klar: Der Schwiegermutter-Tisch muss her!

Da einen Vergleich zu Da Vincis letztem Abendmahl zu ziehen, scheint auf den ersten zwar Blick etwas überdramatisiert, aber lass mich ausreden. Der berühmte Satz, der von Jesus an diesem Abend gesprochen wurde, lautete: «Einer von euch wird mich verraten» (Mt 26,21).

Sollte Biden demnächst eine Reise nach Russland antreten – der Tisch stünde schon bereit:

(saw)