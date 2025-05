US-Ministerin Noem will neuen Jet für persönlichen Gebrauch – Kritik von Demokraten

Nach der Kontroverse um einen Luxusjet aus Katar für US-Präsident Donald Trump soll nun auch US-Heimatschutzministerin Kristi Noem ein neues Flugzeug erhalten.

US-Heimatschutzministerin Kristi Noem hat offenbar einen neuen Luxusjet bestellt, den sie persönlich nutzen will. Lauren Underwood, demokratische Abgeordnete im Bewilligungsausschuss des US-Repräsentantenhauses, teilte am Mittwoch im Onlinedienst X mit: «Mein Komitee hat gerade im letzten Moment eine weitere Ausgabe der Küstenwache erhalten: 50 Millionen Dollar (44,7 Millionen Euro) für ein neues Gulfstream-5-Flugzeug zur persönlichen Nutzung von Heimatschutzministerin Noem.»

US-Heimatschutzministerin Kristi Noem. Bild: keystone

Dies wurde bekannt, kurz nachdem Katar angekündigt hatte, US-Präsident Donald Trump eine luxuriös ausgestattete Boeing 474 als Präsidentenmaschine schenken zu wollen.

Noem verfüge bereits über ein Flugzeug dieses Typs, erklärte Underwood. «Aber sie will ein neues [Flugzeug], das mit Ihren Steuergeldern bezahlt werden soll.»

Ministerium verweist auf Alter bestehender Flugzeuge

Tricia McLaughlin, die Sprecherin des US-Heimatschutzministeriums, verteidigte laut Berichten der «Washington Post» den Kauf: Die alten Flugzeuge seien «weit über ihre Lebensdauer und sichere Nutzung hinweg.» Die derzeit eingesetzte Gulf Stream soll etwa 20 Jahre alt sein. In ihrer Funktion als Heimatschutzministerin muss Noem oft durch die USA reisen. Das Heimatschutzministerium schrieb dazu auf X: «Es ist ist eine Frage der Sicherheit. Ähnlich wie die Schiffe der Küstenwache, die ihre Lebensdauer und ihren sicheren Einsatz weit überschritten haben, sind es auch die Flugzeuge der Küstenwache.»

Zuletzt hatte US-Präsident Trump sich gegen Kritik verteidigen müssen, weil er sich vom Golfemirat Katar einen Luxusjet schenken lassen und als Präsidentenmaschine Air Force One nutzen will. Einen Interessenkonflikt sieht das Weisse Haus nicht, da der Jumbojet vom Typ Boeing 747-8 als «Spende» an das Pentagon deklariert werden soll.

