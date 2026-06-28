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Fast zwei Dutzend ukrainische Drohnen vor Moskau abgeschossen

RUSSIA, MOSCOW - JUNE 25, 2026: A distant view of the Moscow International Business Centre Moscow City at sunset. Alexei Konovalov/TASS PUBLICATIONxNOTxINxRUSxSUI 94299178
Insgesamt sind über Russland im Tagesverlauf in verschiedenen Landesteilen 124 ukrainische Drohnen abgeschossen worden.Bild: www.imago-images.de

Fast zwei Dutzend ukrainische Drohnen vor Moskau abgeschossen

Die russische Flugabwehr hat im Tagesverlauf mindestens 23 ukrainische Drohnen im Anflug auf Moskau abgeschossen.
28.06.2026, 02:1428.06.2026, 02:36

Das teilte Bürgermeister Sergej Sobjanin nach Angaben der Staatsagentur Tass mit. «Experten untersuchen gerade die Trümmer», wurde er zitiert. Das Ziel der Drohnen wurde nicht genannt.

Kurz zuvor hatte der ukrainische Geheimdienst von einem Angriff auf eine für die Treibstoffversorgung von Moskau wichtige Ölpumpstation mit Drohnen berichtet. Getroffen worden sei ein technisches Gebäude der Station in Wtorowo nahe der Gebietshauptstadt Wladimir östlich von Moskau, teilte der ukrainische Geheimdienst SBU mit. Es sei die zweite erfolgreiche Attacke innerhalb eines Monats auf die Anlage, heisst es. Russische Behörden haben den Angriff bislang nicht bestätigt.

Insgesamt seien über Russland im Tagesverlauf in verschiedenen Landesteilen 124 ukrainische Drohnen abgeschossen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Das Ministerium machte keine Angaben zu möglichen Schäden durch die Drohnenangriffe.

Die Ukraine wehrt sich seit über vier Jahren gegen den von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen russischen Angriffskrieg. In den vergangenen Monaten hat Kiew vermehrt strategisch wichtige Objekte im russischen Hinterland mit Drohnen oder Raketen attackiert. Dazu zählen auch Anlagen der Ölindustrie. Zuletzt wurde auch eine Raffinerie in der russischen Hauptstadt getroffen und in Brand gesetzt. Als Folge der Attacken klagen viele russische Regionen über Mangel an Treibstoffen. (sda/dpa)

Erneut Angriffe auf Kiew – ein Verletzter
Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht erneut angegriffen worden. Laut einem Bericht des «Kyiv Independent» waren mehrere Explosionen zu hören. Nach Angaben von Militärverwaltungschef Timur Tkatschenko wurde im Stadtteil Darnyzja mindestens eine Person verletzt. Die ukrainische Luftwaffe hatte zuvor bei Telegram Gefahr durch ballistische Waffen aus dem Norden gemeldet. Bürgermeister Vitali Klitschko teilte auf Telegram mit, die Luftabwehr sei im Einsatz. Er rief die Einwohnerinnen und Einwohner auf, in den Schutzräumen zu bleiben.
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