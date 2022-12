Alexei Maslow: Putins Ex-Oberbefehlshaber der Armee stirbt «plötzlichen» Tod

Hund in England startet Föhn und löst Feuer aus

Mit einem Sprung auf ein Bett hat ein Hund in England offenbar ein Feuer ausgelöst. Das Tier sei an Heiligabend alleine in dem Haus im Dorf Hockley gewesen, als es auf das Bett hopste und einen dort liegenden, eingesteckten Föhn startete, teilte die Feuerwehr in der ostenglischen Grafschaft Essex mit.