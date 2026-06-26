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Russland meldet massive ukrainische Angriffe auf Moskau

epa12966855 A man walks at the site of a damaged apartment building following a drone attack outside Moscow, Russia, 17 May 2026. According to Russian authorities, at least three people were killed in ...
Drohnen-Schäden in Moskau im Mai 2026.Bild: keystone

Russland meldet massive ukrainische Angriffe auf Moskau

26.06.2026, 07:2326.06.2026, 07:23

Die Ukraine hat nach russischen Angaben in der Nacht auf Freitag massive Drohnenangriffe auf Moskau gestartet. Innerhalb von etwa einer Stunde seien mindestens 28 auf Moskau zusteuernde Drohnen zerstört worden, erklärte der Bürgermeister der russischen Hauptstadt, Sergej Sobjanin.

«Spezialkräfte der Rettungsdienste sind an den Orten im Einsatz, an denen Trümmerteile niedergegangen sind», schrieb Sobjanin auf Telegram mit Blick auf die nach seinen Angaben zerstörten Drohnen.

Die ukrainische Armee hat in den vergangenen Monaten Russland verstärkt mit Langstreckendrohnen angegriffen. Dabei wurde insbesondere Energieinfrastruktur wie Raffinerien, Öldepots und Häfen ins Visier genommen.

Kiew sieht diese Anlagen als legitime Ziele, um die Einnahmen Russlands aus dem Ölgeschäft zur Finanzierung seiner Offensive in der Ukraine zu reduzieren. In der vergangenen Woche hatte ein ukrainischer Angriff einen Grossbrand in einer Raffinerie im Südosten Moskaus verursacht.

Verletzte nach Raketenangriff auf Kiew

Mindestens zwei Menschen sind nach Behördenangaben bei einem russischen Raketenangriff auf Kiew verletzt worden. Die beiden Verletzten seien ambulant behandelt worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko mit. Seinen Angaben nach sind im Stadtbezirk Darnyzkyj im Südosten der ukrainischen Hauptstadt Lager in Brand geraten. Über weitere Schäden ist bisher nichts bekannt.

Vor den Einschlägen hatte die ukrainische Luftwaffe Raketenalarm für Kiew gegeben. Russland beschiesst in dem seit mehr als vier Jahre dauernden Krieg auch immer wieder Kiew mit Drohnen und Raketen. (pre/sda)

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