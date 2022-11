Brand in Russland: Fünf Kinder tot in Haus gefunden

Bei einem Brand in der russischen Teilrepublik Baschkortostan sind nach Behördenangaben sieben Menschen, darunter fünf Kinder, tot geborgen worden. Rettungskräfte fanden die Leichen, als sie das Feuer in einer von zwei Wohnungen eines kleinen Hauses löschten. Zwei weitere Kinder konnten lebendig aus den Flammen befreit werden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Verurteilung der Verantwortlichen für den Abschuss der Passagiermaschine MH17 vor gut acht Jahren als «sehr wichtig bezeichnet». Aber erst, wenn auch deren Führung in Russland dafür verurteilt werde, sei dies eine sichere Basis für den Frieden, fügte er in seiner Videobotschaft am Donnerstag hinzu. Zuvor hatte er bereits auf Twitter deutlich gemacht, dass er die russische Führung in der Verantwortung sieht. Straflosigkeit führe zu weiteren Straftaten, fügte er zudem in Anspielung auf den Ende Februar gestarteten russischen Angriffskrieg gegen sein Land hinzu.