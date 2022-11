Zwei Katzen aus brennendem Haus in Filzbach GL gerettet

Gleich mehrere Meldungen gingen am Mittwochabend um 20.30 Uhr zum Brand ein, erklärte Richard Schmidt von der Kantonspolizei Glarus am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Als die Feuerwehrleute vor Ort eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Ein Einfamilienhaus ist am Mittwochabend in Filzbach GL von einem Feuer komplett zerstört worden. Eine Person konnte das Gebäude unverletzt verlassen, zwei Katzen wurden gerettet. Die Einsatzkräfte waren mit einem Grossaufgebot vor Ort. Die Kerenzerbergstrasse war während mehrerer Stunden gesperrt.

Schweizer Ökonom nach Velo-Auto-Vergleich in der Kritik

Reiner Eichenberger wiegt in der «Handelszeitung» den Veloverkehr gegen Autoverkehr auf – ist dabei aber inkonsequent. Das findet zumindest ein Verkehrswissenschaftler.

Reiner Eichenberger ist Wirtschaftsprofessor an der Universität Freiburg und schreibt in seiner Kolumne in der «Handelszeitung», dass Velofahren klimaschädlicher sei als Autofahren. Dafür wurde er in den sozialen Medien von Harvard bis Oxford kritisiert. Die internationalen Expertinnen und Experten sagten, er würde die Fakten verdrehen.