Nach Putschversuch: Prigoschin-Freund Surowikin soll verhaftet worden sein

Mehr zum Krieg in der Ukraine:

Surowikin hatte während des Putschversuchs in einer Videobotschaft Stellung genommen und sich auf die Seite des Kremls gestellt – womöglich war das aber zu spät. Laut der Familie des hochrangigen Militärs hatte diese seit Samstag keinen Kontakt mehr zu Surowikin.

Surowikin steht Jewgeni Prigoschin nahe, dieser hatte sich einst sehr über die Ernennung Surowikins zum Oberbefehlshaber für die Ukraine gefreut. Laut einem Bericht der «New York Times» wurde der Putschversuch von Prigoschin womöglich unter Mithilfe von Surowikin organisiert. Zumindest eine Einweihung in die Pläne ist der Zeitung zufolge, die sich auf Infos von westlichen Geheimdiensten bezieht, wahrscheinlich.

Für Jewgeni Prigoschin scheint sein Putschversuch gegen die militärische Führung des Kremls (vorerst) keine Konsequenzen zu haben. Er durfte sich nach Belarus absetzen. Anders sieht es für einen Vertrauten von Prigoschin aus. Sergej Surowikin war kurzzeitig Oberbefehlshaber für die russische Spezialoperation in der Ukraine, ehe er von Wladimir Putin wieder ins zweite Glied versetzt und dem ungeliebten Waleri Gerassimow unterstellt wurde.

Der ehemalige russische Oberbefehlshaber für den Krieg in der Ukraine, Sergej Surowikin, soll von Prigoschins Putsch-Plänen gewusst haben. Nun wurde «General Armageddon» offenbar verhaftet.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Zwei Menschen in einem Körper – so leben die siamesischen Zwillinge Abby und Brittany

Putins Armee-Debakel – in 23 bitterbösen Tweets und Karikaturen

Der Brüller: Italiener gehen in den USA «italienisch» essen 😂

Happy Birthday, Nokia 3310! 13 Gründe, warum der Klotz das beste Handy ever ist

Picdump 43 – Meme, Memer, am Memesten!

Drahtzieher von Kramatorsk-Angriff verhaftet +++ 24'000 Ukrainer in EU ausgebildet

«Ich will diesen Satz nie wieder hören»: Witwe und Mutter von Titan-Opfern erzählt

«Titan»-Trümmerteile mit menschlichen Überresten geborgen

Gut eine Woche nach dem Verschwinden der «Titan» im Nordatlantik sind Trümmerteile des verunglückten Tauchboots an Land gebracht worden.

Wie die US-Küstenwache am Mittwochabend (Ortszeit) mitteilte, wurden auch mutmasslich menschliche Überreste geborgen, die nun von Fachleuten in den USA untersucht werden sollen. Nach Angaben der Behörde hatte das Schiff «Horizon Arctic» die Wrackteile am Mittwoch nach St. John's auf der kanadischen Insel Neufundland gebracht.